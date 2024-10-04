AI+智慧農業因應氣候風險

氣候變遷導致的極端事件加劇，使得農漁業生產力受損、產銷失衡、農產價格飆高，進而影響到民眾的日常生活，台灣亦深受其害（如受極端氣候衝擊，導致全台最大文蛤產地僅收三至四成）。

繼上次凱米颱風侵台造成國內農業累計損失近卅億元台幣，蔬菜價格上揚八點五八％，八月消費者物價總指數（CPI）達二點五二％；這次山陀兒颱風登陸台灣之前，國內菜價已經應聲上漲，九月一日台北市蔬菜每公斤均價來到六十三點八％元，達近五年來最高；在群眾預期心理下，各超市架上的生鮮菜類被一掃而空，短期內葉菜類價格恐難以回穩。

既然政府強調要建立「韌性農業」，就應該拿出具體成效，讓菜價能維持在穩定合理區間，達到農民、廠商、消費者多贏的局面，而不是採取低於某價位就啟動保價收購的做法。想要建構具韌性的台灣農業，須同時整合技術創新、教育培訓、資訊共用與環境保護，但這些年台灣花費在研發農業適應，減緩氣候變化的關鍵技術嚴重不足，未見政府積極取消損害環境永續的政策措施，致遇雨成災，民怨不止。

鑑於極端氣候威脅全球，聯合國日前發起「以人工智慧方案加強應對氣候災害韌性全球倡議｣，旨在利用人工智慧等先進技術加強災害管理，提高人類應對天然災害的韌性以降低災害風險。歐盟為幫助農民減輕和適應氣候變化帶來的影響，除推出「農場到餐桌」戰略外，亦積極向氣候智慧型農業模式轉進。

台灣處於災害性天氣與地震好發區，維持農產品產量難度更高，所幸隨著農業科技的不斷創新，為應對極端氣候頻發、穩定蔬菜供需，提供了新的思維與作法，其中AI+氣候智慧型農業成為可行方案，值得大力推動。

具體做法有：

一、透過AI與以核子技術助力基因編輯等新科技應用，加速培育適合台灣種植、抗逆性能強（高溫、耐旱、抗澇、抗病蟲害等）的蔬果品種，保障蔬果供給的穩定。

二、運用AI氣象災害預警模型減少災害損失，並降低民眾預期心理，避免搶購、囤積等不理性行為。

三、透過智慧農業降低肥料、農藥等使用量，可避免颱風到來前，因菜農搶收而造成農藥殘留超標及食安風險。

四、擴大推動設施農業、智慧農業、精準農業、植物工廠等新農業生產模式，有效降低風災、暴雨、乾旱等對農作物生產的影響，確保蔬果穩定供應及菜價平穩。

五、透過無人機協助運送受阻於風災、暴雨、土石流，而無法往外運送的高山蔬果。

六、提供足夠的優質種苗及生產技術，採取周年栽培模式，提升土地利用率和蔬果產量，保障蔬果四季供應，維持蔬果價格穩定。

七、加強推動智慧物流、智慧倉儲、冷鏈設施，減少運輸過程中的損失。

八、透過精準預測，適時適量進口蔬菜，以補足國內蔬菜供需短缺並穩定菜價。

氣候變遷正在徹底顛覆農民的生活，並從根本上改變農業的生產方式。對於小農來說，適應氣候變遷並為未來的氣候衝擊做好準備的難度相當高，需要政府大力協助。面對氣候風險的不確定性不斷增加，農業部門應該積極調整發展策略及預算分配，以強化抵禦風險的能力，不能僅消極的靠補助來善後。