警界痛失英才 速檢討SOP

日昨一位負責任的新北市警局土城分局派出所所長攔檢女毒蟲，卻遭其強行駛離車輛，拖行三百公尺撞護欄後身亡。警界痛失英才，且身後留下妻女，讓人鼻酸。關鍵過程是，該所長在遭女毒販拖行過程中，仍緊握其車輛方向盤。女毒販駕駛罪大惡極，但派出所長的執勤行為也可能有討論空間。由於這涉及警察執勤規範及警察政策，不得不慎重檢討。

雖有警察同仁表示，就因所長太拚所以犧牲生命。依警政署長說法，應提高新興毒品刑度。不論是何種原因，都應該有具體的科學證據，也就是針對這起慘劇好好分析檢討，究竟警察執勤過程出了什麼問題，導致生命的消逝。這背後的邏輯是，我們不容許再有警察執勤卻命喪毒蟲或其他嫌犯的輪下、槍下成為亡魂。

因為警察是人民的保母，如果警察連自己生命都保護不了，如何保護民眾的生命財產安全？基此，筆者贊成對惡毒的嫌犯從重量刑，但亦應同步針對這起個案作完整調查，探索究竟員警執勤是那個環節出問題，才能避免悲劇重複發生。第一時間，該女毒販及該所長出現了什麼狀況或行為？往往關鍵行為或狀況的發生，就只有幾秒的時間；也就是說，在警察與毒販交手或應對過程，是否存在哪些警方應注意、能注意，卻未注意的標準作業流程。

筆者看過美國警察執勤的影片，通常第一個動作，都是警察在發現可疑車輛並攔檢時，就立即要求駕駛下車，並與嫌犯保持適當距離。如果嫌犯駕駛不下車，或出現衝撞與其他不理性行為，警察就得盡快閃避或立即開槍，以確保執勤安全。依媒體報導，警察執勤過程手握毒販車輛方向盤而殉職，這是否和執勤規範有關？若是，即有深入討論與研究空間。如果是警察執勤的規範，那可能就更為嚴重，更應該檢討或改善。由於執勤員警和嫌犯的互動過程存在極高的動態性，不一定會有詳細的規範，但不可能沒有安全規範或指引；若有，應立即找出並強調之。

警察執勤過程中，必須全神貫注、注意嫌犯（駕駛）的一舉一動，避免可能發生的（危險）行為，影響警察執勤安全。值此悲劇發生之際，必須針對該個案作完整調查之後，立即檢討或調整執勤的標準作業流程（SOP），並立即形成警察執勤政策，要求執勤員警注意並遵守，同時應納入勤教內容及上級督考重點。

針對這起警察值勤不幸殉職的悲劇個案，警政署與新北市警察局應針對這些警察保命的標準作業流程，進行徹底檢視，以確保員警執勤安全。