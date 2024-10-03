警消出生入死 權益呢？

慟！又一名員警殉職、又一個警察家庭破碎。新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，日前深夜率隊執行臨檢勤務，遭攔查卻不停車的毒駕女子拖行三百公尺、衝撞路邊護欄當場慘死，留下二名幼兒，國人聞之無不悲痛惋惜。

然而如此悲劇卻絕非偶發個案，就如今年二月基隆市第二分局八堵派出所警員蘇昱鴻值班時，竟遭黃嫌駕車故意衝撞派出所當場死亡；又如五月新竹市金山分隊消防員李詠真、周立鑫執行救火任務，雙雙命喪火場；再如七月新北市三重分局厚德派出所警員黃瑋震，執行巡邏勤務停等紅燈時，遭逆向行駛的毒駕男子高速衝撞而不幸死亡。

一件又一件高頻率發生的警察與消防人員因公殉職案例，不斷提醒我們，警消是高危險職業，因公傷亡實屬警消人員的日常，且危險防不勝防。

應該沒有人會否認，公務體系中，警消的傷亡人數與機率最多也最高，但此職業危險的獨特性卻從未受到應有的重視，「今日公祭，明日忘記」實乃錐心之言，即使與危勞性質相近的軍人相比，其待遇、福利亦相差甚大。例如國軍有廣設於全國各地的榮總、三總及各軍醫院，然而平時具更高傷亡率的警消，政府可有特別為之設立一所「警察醫院」？遑論為表示尊重以生命保衛家園的國軍，民國一○一年前軍人尚免繳所得稅；而刑事訴訟法上法定的司法警察卻連「司法加給」都領不到。

尤有甚者，「年金改革」更單獨將軍人退休金所得替代率上限保留達九成（軍官）至九成五（士官）。相對地，同樣以生命捍衛社會安全的警察，退休金所得替代率逐年調降至六十二點五％，多年來不斷上街頭抗爭、陳情，要求比照國軍卻均遭駁回。尤其自稱為「完善公務部門，建立社會正義」的銓敘部，卻罔顧正義，荒謬地仍將警消人員列為一般公務人員，「反對」提高警消退休金所得替代率。甚至上揭基隆員警於派出內值班、三重員警巡邏等停紅燈遭撞身亡兩案，該部初始亦認不符因公殉職條件，幸經警政署極力爭取與各方壓力下，始放寬因公殉職條件而予以認定。

猶憶筆者一○六年任職國道警察局時，警員陳啟瑞處理車禍遭毒駕貨櫃車司機當場撞死，爭取因公殉職身後哀榮，當時亦遭銓敘部駁回，經尋求立法院多次協商，銓敘部卻仍堅持「反對」，最終才認定因公殉職。凡此種種案例，銓敘部每以其他公務人員會比照，為其一貫「反對」或刁難的制式理由；孰不知若條件相符，為何不可允許「比照」？

有位民進黨民代告訴筆者，他曾問過黨內一位院長級的大老：「為何民進黨執政多年，公務人員仍不支持民進黨？」該大老回答：「我們該自我檢討，有沒有將公務人員當自己人。」該大老的格局、高度實令人欽佩，如此宏觀言論，銓敘部及民進黨當朝袞袞諸公，豈不應三復斯言？

《孟子．離婁》說：「君之視臣如手足，則臣視君如腹心…君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎。」我警消人員待遇該給不給、不該刪而刪，豈不亦應三復斯言？如此犧牲的生命，值嗎？試問，正視警消人員工作高危險的特殊性，給予相符的權益，不正義嗎？