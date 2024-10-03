放颱風假 已成全民基因

一年至少有四分之一的時間面對颱風逼近的我們，放颱風假與否長期引發社會討論，從過往防災措施避禍演變成一種「社會現象」。颱風假的議題，可從民粹、團體盲動和休閒逃避進行三方面分析。

首先，颱風假決策在各縣市首長的判斷上，往往受到民意的強烈影響。政治首長在面對颱風假決策時，常常會考慮到網民的反應，安全何其重要，因此寧願選擇「安全牌」來避免批評。這種「給我放假」的民粹現象，使得決策者更傾向於迎合大眾的情緒，科學數據和專業建議多改為「擴大解讀」，來做出「大家滿意的決定」。

在颱風假宣布後，社會上總會出現一種集體行動的現象。風雨未到，菜商果農先提高價格，「勒索未來災民」。而無論風雨是否達標，許多人會因為放假而進行購物、娛樂等活動，電影院或卡拉OK場所爆滿，這種集體行動有時會導致資源的失衡和災害誤判的恐慌。此外，網路社群上的討論和輿論壓力，專家、粉專、網紅，各種對颱風「精彩」的描繪，超過氣象單位過往單向傳播，各類媒體參與颱風放假與否的「賓果遊戲」，這些都是加劇這種盲動現象，進一步影響決策者的判斷。

颱風假也成為了一些人逃避工作和學習的藉口。晚上八點等著縣市首長宣布的期待，彷彿樂透威力彩對獎，「放假如願」後又在社群宣布，擴散分享快感。許多人將颱風假視為一個難得的休閒機會，利用這段時間進行娛樂活動。長期下來，這種心態可能會影響工作和學習的效率，並且削弱了颱風假原本的防災意義。

這些現象，反映了颱風假「小確幸」的胃口，已經被養大了。學生或小孩，長期在台灣遇到颱風時「放假基因」的深化！

「天佑台灣」，保佑台灣能少受颱風的侵害，但商人無良、災害假的集體盲動，以及資訊社會所涵化的「颱風假現象」，已經不僅僅是防災措施，而是涉及到更深層次的社會和心理問題，回不去了！