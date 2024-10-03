換位思考 放錯假也隨遇而安

全台昨天放颱風假。一早起來，無雨微風，太陽還露臉，下午偶有陣風，整體來說，是天涼好個秋的舒爽天氣。網路上有人欣喜，有人抱怨，至於北北基桃有沒有放錯颱風假？老實說首長難為，俗諺「天有不測風雲」，颱風預測難免失準，何況各地天候狀況也不同，其實不管放不放颱風假都會有人責難。

每逢颱風假總免不了爭議，大家多是站在自己的立場看事情，贊同的大抵是有薪颱風假，像公務員或大公司，不贊同的大都是無薪假的勞工。我並不想放颱風假，我任職小公司，颱風假是無薪的，只能用特休去抵，特休本來是要妥善運用，不能隨意浪費。但我女兒是有薪颱風假，所以我該欣喜或抱怨？颱風假已是既定事實，何不隨遇而安？此心安處是吾鄉，何不心胸豁達看待一切？

天氣預報沒有百分之百準確，放颱風假有帶點防患未然的意味，或許也可以說，放錯颱風假，值得慶幸。慶幸颱風不會太強，不致造成重大災情。就像買意外險、癌症險，是有備無患，最好不要用到，難道會有人說，可惜啊買錯了，都用不到？先前的凱米颱風重創南部，住嘉義的朋友說，家裡淹了一半，幾乎所有家電都泡湯，損失慘重。所以若是真的放錯颱風假，換位思考，為南部鄉親和農民感到開心吧。

事實上，如果風雨不大，老闆也會試著徵詢意見，可否來上班。若工作較趕，我會去上班，否則就好好休息一天。昨天早上去了菜市場，攤位不算多，但人很多，大家都趁著放假日採購，平日上班匆匆忙忙，多外食，撿了個颱風假，好好為家人煮一餐飯，也是不錯的。或者出去逛逛走走，大家不是常抱怨台灣工時長嗎？就當放自己一天假，好好犒賞自己。

颱風假放對還是放錯？就別糾結了！有放，好好享受假日，沒有放，賺錢也不錯，最重要的是平安，並且讓自己開心。