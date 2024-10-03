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總統耍官威 無助防颱

聯合報／ 方復權／國際貿易（台中市）
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山陀兒颱風來勢洶洶，總統賴清德一日前往中央災害應變中心聽取防颱整備狀況。當他與花蓮縣長徐榛蔚視訊時，對於撤村人數資料有疑慮，六度提問徐縣長確認人數，並指出撤村人數是否有八千多人，但徐回答三千多人，一度造成現場氣氛尷尬，最後縣府團隊趕緊拿出數據，證明確切人數。賴總統的態度，讓人聯想到前行政院長蘇貞昌，老喜歡在眾人面前耍官威，用數字羞辱非自家黨員的政府官員。

前陣子透過衛福部長邱泰源之口，國人才知道賴總統責罵環境部長彭啓明；經媒體揭露，才曉得賴總統在將官茶會上因認知不同而指正將官禮節。回想賴清德擔任台南市長期間，曾經拒絕進入台南市議會二三二天；卸任蔡政府的行政院長之後，立刻挑戰時任總統蔡英文。

所謂凡走過必留下足跡，賴清德的格局，就是習慣以自我為中心，難怪他在擔任閣揆期間，自稱是務實的台獨工作者，因為當時蔡政府有民進黨在立院一黨獨大的態勢撐腰，顯露出目無他人的本性。

賴清德

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