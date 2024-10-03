菜價聞風漲 看日怎做

每逢颱風來襲，菜價飆漲的戲碼總是不斷上演。經濟學理上雖然強調供需雙方共同決定了市場價格。然而，實際上供需機制也可能失衡，因此，才會有公權力介入的必要。

日本於一九七三年就制定「防止對生活物資產生獨占及惜售時之緊急措施」等相關法規。一九九九年新定俗稱「新農業基本法」，明定「…必須將優良品質的食料，以合理的價格安定供給。」

相關權責以日本內閣府為因應緊急狀況統籌，農林水產省成立「對策本部」，隨時掌控農產品的產銷，調查其流向及價格變動、邀集業者研商穩定供給策略、依相關法規訂定價格。在生產方面：以「緊急確保糧食計畫」為基準，針對可能減少供給的農產品實施以行政命令要求休耕地復耕。在貿易方面：於預估國內農產品價格暴漲前，得以行政命令等方式，要求貿易商緊急進口所需的農產品。

台灣和日本常同在一颱風路徑，我們是颱風未到菜先漲，日本是颱風過後未必漲，端看政府作為。