科技．人文聯合講座／永續發展下半場的關鍵：社會金融

近年來，確保聯合國永續發展目標（ＳＤＧ）的達成，已成為各國政策制定的重要方向。然而，聯合國今年的《永續發展目標報告》指出，目前只有一成七的永續發展目標進展順利，顯示距離二○三○年的目標時間點，進度嚴重落後。各國必須採取更積極的措施來縮短差距，追求可持續的經濟、社會和環境發展。

除要求企業承擔Ｅ.Ｓ.Ｇ.企業社會責任外，如何建立健全的社會金融生態系，透過法規與政策創新，鼓勵政府、企業和非營利組織的跨界合作夥伴關係來支持永續發展，成為各國的重要政策方向。

社會金融是一種兼顧金融、社會和環境三重底線回報的投資形式，包含影響力投資和共享價值投資。這類投資主要聚焦於解決特定社會需求的專案，如教育、經濟住房、低收入醫療保健和減少累犯計畫等。社會金融的獨特之處在於，投資者不僅追求財務回報，還希望通過這些投資實現特定的社會影響，達成做好事同時也賺取回報的雙重目標。

在社會金融中，社會影響力債券（ＳＩＢ）或稱為「為成功付費」（ＰＦＳ）的模式，成為關鍵工具。ＰＦＳ是以績效為導向的付費模式，公共部門僅在服務達到預定且可量化的成果時支付資金，確保公共資金的有效使用，也激勵創新和提升效率，解決棘手的社會問題。

ＰＦＳ的推展已在英、美、日、韓、新等國有許多成功案例。這些國家的共同特徵是，都有適當的法規或政策框架來支持ＰＦＳ生態系。例如，英國通過中央政府的政策推動、稅務優惠以及慈善基金的參與，同時藉由大社會資本與個別基金，做為「為成功結果付費」的資金來源，順利克服了預算法的限制。此外，英國還成立了學研機構GO Lab，提供研究支持和專業培訓，確保ＰＦＳ能夠有效實施。

美國在ＰＦＳ推動上則以專法的形式大力支持，尤其在一些具有預算保障的法案中融入ＰＦＳ模式。美國政府也鼓勵學術機構投入ＰＦＳ相關研究，並在慈善基金會的公益支出法規中，允許與其使命相符的社會企業和ＰＦＳ投資，促使慈善基金會成為重要的初期資金來源。

日本透過中央政府的強力主導，將ＰＦＳ納入國家戰略，以醫療健康、長照、防止累犯率為重點，推動各部門機關聯合訂定具體的ＰＦＳ制度及配套措施，提升公共服務的績效和社會影響力。

韓國從地方自治團體開始推動ＰＦＳ，先由地方政府主導，制定相關自治條例，局部實施ＰＦＳ，再透過整體預算執行成果，由民間團體自律式推動輔導性制度，並根據實施的經驗教訓改進。

新加坡則憑藉淡馬錫基金的支持，在推動ＰＦＳ時克服了資金和預算上的挑戰。新加坡的非營利組織相關法規允許並鼓勵這些組織參與ＰＦＳ，為其社會金融生態系提供了強大的推力。

反觀台灣，雖然在綠色金融及Ｅ.Ｓ.Ｇ.投資的發展跟上國際趨勢，但在社會金融發展上相對落後。政府不妨參考上述國家的成功經驗，在法規及政策上分短、中、長期，從實驗專案到明確政策支持或專法擴大適用，逐步推動ＰＦＳ，讓台灣能跟上社會金融與影響力投資的全球永續發展潮流。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）