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防淹 以疏浚為首要
近年來，每逢下豪大雨，某些地區總會淹水，居民苦不堪言。每次災後，相關單位是否有確實檢討改善，以防範淹水一再發生，實在令人懷疑。
大自然的力量不容小覷，而人為的治理是否有盡力也是一大關鍵。其實，治水重點不過疏浚而已。河川暢、水溝通，即可消除大半的積水，相關單位有盡力而為嗎？
每次經過各大河川，總會哀嘆：「為何溪床這麼高、樹木這麼多？」因河川容納量受限，溪水滿溢，街道積水，變成常態。解決之道，不外清理市區水溝及疏浚河川。即使河川沙石疏浚有困難，至少也應該把樹木清除吧！如果河床淤積過高，排水量受限，再多的滯洪池也難發揮功效。
僅以三首詩表達大地的感嘆：
山之吟：「青衫半褪露黃身，植被稀疏建築頻；水飽土鬆泥石落，維山本貌實為真。」
地之吟：「部落維生抽地泉，陸層逐陷蓄災緣；溶冰海漲逢豪雨，水患侵民百姓憐。」
溪之吟：「昔日溪中流水清，何時淤積外相平？河川浚利如無望，澇汛來臨氾濫生。」
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