工程師當不了不淹水的神

拜讀昨天魏國彥教授「淹水，怪雨還是怪河？」一文，雨跟河都是自然形成的產物，若無人類活動，水淹得再深，造成湖泊也無妨。淹水，不怪雨或河，造成水災，有生命財產損失，當然要怪人，尤其是水利工程師。

古文明瀕河發展。瀕河，就是與河爭地，就要遭受水災風險。歐美某些地區不管是讓道於天，還是還河於地，總要勻得出地方讓，地窄人稠的台灣能夠嗎？排水標準已不符需要，但都市寸土寸金，擴大排水斷面都極為困難，何況讓道？只有利用滯洪池來滯蓄洪水，以及利用分洪措施來降減災害。

利用數十年雨量紀錄來推估百年重現期洪水，確實有問題。但這是基於雨量值的機率分布而科學推估的結果，捨此之外，也無他法。但即使有百年資料就能準確推估未來百年重現期洪水？恐也未必。莫拉克颱風改寫雨量紀錄，工程界有人將其列入「離群值」，不敢列入水文頻率分析，否則原規畫的堤防、水庫、橋梁等構造物都達不到原保護標準。若將莫拉克、凱米資料都納入頻率分析，短短十五年就有二次超大豪雨，則百年重現期的水利系統設計會是何巨大怪獸？工程界不能將雨量超大的事實視而不見，但難道要一直更新資料，追逐可能一直增加的雨量，一再改建各種水利構造物？

過去都市周邊都是農田，讓農田淹個一、二天，損失不大，現在城市周邊都高度發展，已缺乏此種「以田為壑」的空間，甚至農田都不允許淹水。都市因排水設施固定，難以擴充，但民眾對積水二、三十公分卻也難以忍受，大家對治水的要求較之過去也顯著提高。

水利工程有重現期的考慮，是著眼工程經濟。重現期再高，還是有風險。但居民並無此種概念，住家淹水就會抗議是二等公民，淡水河是二百年重現期，南部至少也要百年，否則就是「重北輕南」，也不管是否與河爭地或地處低窪，是否符合效益。民主社會選票至上，即使從專業觀點，某些治水並不必要，但面對民眾，能對偶爾的積淹水滿不在乎、認定是有限設計下的必然？還是該說大話，承諾治水後不再淹水？

水利工程師也是人，所依恃的工具是局限的科學，面對逐漸失控的水文條件，所能使用的是有限經費與時間，達到的結果還是有限的保護，當不了能滿足各地都不淹水的神。

山陀兒颱風來襲，大家皮要繃緊些。但即使淹水，不怪雨、不怪河，罵工程師準沒錯。