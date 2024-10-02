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AI無法取代教師 會改變教育

聯合報／ 劉松柏／教（南投市）

近年隨著ＡＩ的興起，以及網路檢索資料的方便，對於各級教育已產生相當衝擊。以高等教育為例，當學生可以隨時隨地在網路上找到所需資源，教授實在無法禁止學生在課堂上使用資訊科技產品。

我們都希望透過教育可以讓學生達到階級流動的目標，但愈來愈多研究發現，現行的教育制度只是加速複製現有的社會階層，影響因素很多，如鼓吹自由放任資本主義的傅利曼便指出市場扮演的角色愈大，大學院校的教育績效普遍愈令人滿意。

而主張反學校化運動的奧地利哲學家伊里奇則舉例說明制度化教育的無效性，提出了自我指導的教育，由流動的非正式安排中的社會關係支持，由於學生誤以為只有在學校學習才叫學習，才有資格稱為學習，久而久之也不會自己學習、失去了自我學習能力。

但隨著新冠疫情爆發，似乎看到了一種教育新風貌，也就是由一名教師或教學團隊共同備課及透過網路進行教學，同時打破了既有學校的界線。這種衝擊首先會影響高等教育，以物理學系為例，基礎物理學可說是每位大一新生的必修課，而各大學需要的物理師資是否可透過一位具有教學專長的教授，以遠距教學對全國物理系同時進行教學？其他學校的教授僅擔任個別諮詢的角色，如此一來勢必改變大學風貌。類似方式其實同樣適用於中小學，一位具有教學魅力的老師是ＡＩ無法取代的，但透過網際網路，將會改變現行各級教育的風貌。

網路 遠距教學

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