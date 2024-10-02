師培 先考取教師再培訓

日前聯合報大篇幅討論台灣的師資培育制度，真的很用心，我們更應該慶幸，終於有媒體關注到這個議題。這個問題和師資培育法當然有關，和市場經濟更是息息相關。其實有不少國家都出現了師資培育供需不平衡、學校找不到優良師資的問題。現在問題已經浮現，而且越來越嚴重，我們必須謹慎面對並且思考解決之道。

師資培育可以朝以下方向修正：

一、讓師範院校往綜合大學方向發展。師範院校不再畫地自限，可和其他大學一樣，培養國家需要的各類人才，只保留教育學院，負責教育研究、教育科目教學和教育實習即可。基本上歐美國家都已朝上述方向修正，並且在校名拿掉「師範」兩字，台灣現有的師範大學已逐步轉型為綜合大學，現有的幾所教育大學也應研究與普通大學或科技大學進行整併，重新盤整規畫。

二、先考取教師職位，再培訓。目前由於少子化的關係，各級學校紛紛減班或關閉。師範院校學生苦於要不要修教育學程、要不要去實習、要不要參加教師資格考試而煩惱。因為忙了半天，最後還是找不到正式的教師職缺，一直在各地流浪也不是辦法，到頭來一場空。此時發現不對，再回頭已百年身，很難再和其他大學科系的學生在業界競爭。不如先讓年輕學子在大學畢業之後先謀得職位（考上的人一定確保有教師職缺），再安心去教育學院修習教育科目，然後安排實習之後再上崗。

三、難以覓得的特殊類科人才教師，應該適度給予津貼。理工、科技類教師待遇不如業界，美國曾經實施給予較高報酬的待遇。有人認為要同工同酬，其實必要時期應該採取必要的手段。再說何謂同工同酬，如何理清？

四、目前有很多人在學校現場擔任代理教師，其中不乏學歷相當優秀且熱中於工作的好老師。教育部似乎可以透過一定正當程序的篩選流程，選出一批適合的人選，經過培訓後給予教師資格，讓其繼續為教育貢獻心力，以彌補人力不足的窘境，這總比找不到老師好得太多了！

五、改善教師工作環境和教師待遇。目前在校園內當老師，勞心勞力又不安全，動輒得咎，管也不是，不管也不是；動不動就面臨校事會議、面臨上級調查，老師身心俱疲卻沒人支持，不如歸去。這也是留不住老師的重要因素之一。政府應該持續改善教師工作環境和待遇。