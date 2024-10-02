韓用智慧弭平民主赤字？

立法院長韓國瑜邀請閣揆、黨鞭餐敘，承諾繼續預算僵局磋商。這本是賴清德選擇少數執政，應負起排除重大法案爭議的責任，韓院長卻扛起。這並非只是氣度格局，這位甫上任半年多一點的議長，必已深切認知，我國預算審查，通案制度不利民主控制，國會常僅扮演橡皮圖章。筆者呼籲，在野黨團要配合這個開局，審議預算的效果要強過歷年。

廿三年以來（民國九十一年起算），立法院對中央政府總預算案，最多才刪除原列歲出的二點二％（九十五年），有十九個年頭刪除比例都小於一點三％，根本可說立法院預算審議是一旦院會付委，幾保證通過九十八（點七）％。不刪數字，其他的民主控制也沒用。主計總處自九十四年以來，就對立法院法定附條件決議中最常見的凍結案，採取沒有法拘束力的見解，等於國會數以千計的預算決議，統統形同廢紙。

為何我國國會審議預算的權限，事實上如此孱弱？第一，違憲審查有所偏袒，大法官釋字三九一號解釋，罔顧憲法第七十條制憲原意旨在控制支出避免浪費，卻硬拗成「總額不變、科目挪動」也違憲；釋字五二○號解釋又認定覆議案可以變更經三讀通過的預算案，讓審完的預算還能耍賴。一來一往，歧視立法，偏袒行政。

第二，在國會不能增加歲出的限制下，實務上僅能由行政機關撤回或修正；立法院又不如地方議會，敢於議決退回整部預算書，反得依賴行政院形式上自行撤回。預算在經院會詢答後，立法院從未退回至行政機關重編，更別說預算法第五十三條之一的政黨辯論，跟總統國情報告一樣從沒發生過。

第三，就算不刪減預算，作主決議或附帶決議要求執行預算須遵守國會意志，也是監督預算之一途。明明中央、地方依法都能作附但書之決議，立法院卻從未能像地方議會一樣，作成如北市議會曾有之「共軍機艦繞台不得辦雙城論壇」、「警察設置監視器頻寬像素的規格限制」等條件具體且足以約束行政部門的決議；實務上最常見經各委員會同意後解凍案，還被上述主計總處立場打槍。

韓國瑜的總統級智慧，踏出第一步，但能否弭平台灣民主化以來，國會失權導致預算審查缺乏民主正當性之弊病？期盼在野黨團接續做到：一、不排除祭出預算案不付委退回行政院重編的手段，但其決議須具體指陳於何款、項、目、節重編。二、付委後，少用「經同意即可解凍」之案由，多作能直接表達國會意志、有具體附帶條件的決議。