「大政翼讚」重現 把台帶向玉碎

日前賴清德召開「全社會防衛韌性委員會」第一次會議，宣布將動員四十萬民力輔助作戰的消息，立即引起在野黨與社會各界軒然大波。尤其是這條消息發布之前不久，賴清德才公然表示兩岸「不可能簽和平協議」，並呼籲大眾「要靠實力確保和平」方能「備戰以避戰」，這讓幾乎所有人都認為這是賴清德動員社會人力物力以投入到「抗中保台」之戰的準備。

事實上，一個由「黑熊部隊」大金主曹興誠擔任顧問、黑熊民防教育協會理事長劉文為委員、玩具槍店老闆廖英熙為「民力訓練暨運用民間代表」所組成的委員會，也很難不讓人民感到不安，並聯想起過去動員戡亂時期，那種「社會臨戰」的緊張氛圍。

但畢竟當時除了金門、馬祖等實施「戰地政務」的地區，及一九五○年代初期大陸剛淪陷不久的一小段時間外，台灣本島的居民實際上並未真正進入戰爭動員的體制，如今台灣民眾對「重回戒嚴」的想像，其實是大大地低估了我們即將面臨的情況。

筆者認為，比起所謂的動員戡亂體制，如今的局面更近似於日本在第二次世界大戰期間煽動的「大政翼讚」、「國民報國」運動。當時，深陷於中日戰場泥淖，並受到美國禁運威脅的日本首相近衛文麿，遂於一九四○年組建「大政翼讚會」，號召發揚「舉國一致」的精神，從個人到產業動員起來「奉公報國」，以期對抗所謂的ＡＢＣＤ包圍網（即美、英、中、荷）。

為此，他們的第一步是對內「剷除國賊」，把反對戰爭、反對軍國體制、轉移資產的民主人士和中產階級一律打為「非國民」，輕則逮捕拘禁、重則私刑暗殺；在獲得威望和聲勢後，便脅迫議員加入「大政翼讚會」或其側翼團體，從而實質上控制國家機器，以便實施人力動員和物力統制。先是對軍需產業的資源施行統購統銷政策，然後隨著珍珠港事件的爆發和太平洋戰爭的態勢變化，民生物資的配給、婦女刺槍和學生肉彈訓練次第出台，最後甚至喊出「一億總玉碎」的口號。

反觀當下，黑熊部隊的主要金主和幹部進入政府和議會、「青鳥」四處出征在野黨和赴大陸發展的藝人、國家機器藉口「中共滲透」大肆約談台商與里長，如今更提出「動員四十萬民力以備戰」的政策方針，此時此刻與彼時彼刻類比起來何其相似？但我們不要忘了，日本舉國瘋狂的結局，是成千上萬條鮮活的生命化為「八紘一宇」的「代價」，而那些真正的軍國主義分子，如今還在日本政壇發光發熱呢！

面對過往與現實，我們不禁想問一問賴清德，您是希望把台灣帶向何種未來呢？