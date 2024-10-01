抗戰時有一句口號：「地不分東西南北，人不分男女老少，皆有守土抗戰之責。」這句話最重要的意義就在於團結民心不分畛域，其中沒有省籍的考量，更沒有族群的歧視。

話雖如此，但是先總統蔣中正比較信任浙江人，侍衛室成員多為先總統同鄉的說法一直是大內秘聞，也是民間津津樂道的趣聞。

此次麟洋配榮獲奧運金牌，李洋的父親曾任職七海，又牽扯出蔣經國的貼身侍衛獨厚原住民和金門同胞的話題。雖然都是「天寶舊聞」，但也引出當年國共內戰潰敗，很大的原因在於領導人只信任門生故舊和嫡系部隊，以致上下離心離德、國事不堪聞問的後果。

近年來為了族群融合，所有個人資料只填出生地而不填籍貫，現在年輕一輩的交往，也甚少有人在意對方省籍出身；選舉造勢場合中，「外省人」、「本省人」或者「芋仔蕃薯」的話題也幾乎成了絕響。這也證明時間是一種融合劑，可以消磨本來就沒有必要的隔閡與藩籬。

據聞總統府要求將領人事發布前，總統要先召見當事人，國防部須提前呈報人員簡歷，其中包括已不列在身分證的籍貫資訊，不知道這算不算是省籍隔閡的幽靈重現？省籍正確是不是又成了部隊幹部升遷調補的重要依據？賴清德既然一力抗中去蔣，卻獨留下蔣一生功過的殘渣剩水，這又算是哪一種類型的三軍統帥？