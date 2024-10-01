開放陸生引活水 大學免關門

日前又見「少子化低谷未到，招生已受衝擊」的新聞報導，因應辦法就是教育部允許寄存名額取代減招。大學校長隨即稱，少子化衝擊已數年未見改善，最糟的時刻尚未到，未來幾年招生情況只會愈來愈糟，不大有機會改善。

如果「立足台灣，放眼國際」、「開眼看世界」真是高教政策訴求，唯有引進活水、開放陸生，地緣上由近及遠，開闊視野、增廣聽聞、拉大識見、師生受益。不僅學生免除「獨學而無友，則孤陋而寡聞」；老師也得見「善學者，師逸而功倍」。畢竟，師傅聰明，是徒兒教的；老師優秀，需要學生激盪，否則豈會有「得天下英才而教育之」的說法。

日前檢查文稿，準備送繳用於「學術會議」、論及「詩豪」劉禹錫與白居易情誼及唱和的詩作。然而，對岸的一般報章、雜文短篇，均見有人寫—只有我們想不到的議題，沒有他們寫不出的題目，雖非長篇巨構，也非碩學俊彥，卻不因作者年少，寫得仍見亮點、令人驚艷，讀來有英雄出少年的感動。

因曾發表陶淵明與米沃什詩作對觀，驚喜看到剛出版的《米沃什與布羅茨基：詩人的友誼》中譯本。對岸新書出版，沒有停滯；研究議題、書寫對象，不僅限於古代中國。反觀我老牌出版社驚傳收攤，公告說「因疫情長期影響，加上讀書風氣不再…」老成凋零，隨主事者羽化，不是孤例個案。兩岸在此事上，至少人文類的讀寫及出版上，愈見差異化。

當八月下旬，《經濟學人》在第一時間評論３Ａ遊戲《黑神話：悟空》憑什麼砸開一座遊戲金礦時，遇到二名年輕科技新貴正在談玩遊戲，好奇問《黑神話》如何？二人禮貌的答以：「是中國的遊戲，只有中國人在玩。」

日昨，母校舉辦新校長遴選暨候選人治校理念座談會，五位菁英候選，皆為長期教研、以校為家、勤奮用功，願意犧牲享受、勇於承擔的高教校務。若在十年前，輿論會是「未見國外回來者，需要引進外界高教訊息」。時移勢遷，主客觀環境及氛圍使然，雲林一國小傳出學生沒做功課，老師以「搬磚體罰」，影片流出引發爭議；有家長指控老師虐童，「學生徒手搬磚塊、爬樓梯很危險，萬一摔下樓怎麼辦？」校長隨即得出面解釋。

台灣教育環境，與時俱進，變動快速。引進活水果真是知易行難？以中文系為例，若不吹熄燈號，長此以往，猶如無源之水、無根之木，走上文藝創作，就成必然。