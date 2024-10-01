校園割頸案只是冰山一角

新北國中生割頸案震驚社會，昨一審宣判。這個案件不但暴露司法體系的結構性問題，也凸顯教育體系的結構性問題，必須全盤考量、及時處理。

二○一九年修訂的《少年事件處理法》旨在符合《聯合國兒童權利公約》，卻鬆散了司法原本嚴密把關的系統，導致實際執行層面漏洞百出。少年犯罪後，既以行政輔導取代司法執法，又以個資理由保密犯罪事實，讓教育體系無法進行有效的預防和輔導，讓校園成為犯罪組織的溫床，更讓循規蹈矩的孩子成為待獵的羔羊；幫派反而鑽法律的空子，趁機大肆吸納犯罪僅遭輕罰的青少年為成員，降低了犯罪年齡層。立法司法體系必須亡羊補牢，立刻翻修少年事件處理法。

但司法其實已是社會安全最後一道防線，教育才是社會安全的基石。教育系統若不能幡然改過，則司法系統再怎麼手忙腳亂，也接不住隨著錯誤教育政策日益增加的犯罪人口。

卅年前教育系統首先提出「鬆綁」，從法令、師資、課程、教學、教科書…都要「鬆綁」。但經過多年運作後，教育鬆綁出現「鐘擺效應」，教育體制從以往的高度管制，走向幾乎難以控管、近乎放任的另一極端。公立學校校長有責無權，事事需要協調，妥協取代發展；教師管教權被剝奪，只能調整心態以「客」為尊，自嘲奴婢。失去了老師的保護後，校園中強者橫行而淪為叢林，毒品與幫派大舉滲入，公立學校逐步向美國看齊。憂心的家長紛紛把孩子送進私校，然僧多粥少，不但需要財力，家長還得各顯神通。教育兩極化確立，階級固化也逐步成形。

除了校安，課程與教材的異化更是潛伏的暗流。教改前，公民教育強調「德育」，禮義廉恥是共同校訓。現在則將公民教育視為「智育」的一環，以法律、經濟為主軸，教學生如何維護個人權益，卻沒有提醒他們相對的責任。於是學生勇於爭取權利，無愧地推諉責任，又失去自省的能力，「無恥課綱」培育出缺乏恥感的一代。

少子化已是國安危機，偏頗的課程及校園叢林培養出來的，又是缺乏知識能力和教養的新世代。他們對自己沒有信心，對社會環境沒有安全感，更不知道如何應對未來的變局，於是不婚、不生、不養成為最好的選擇。可以預言，這些結構性問題不解決，再多催生政策也改變不了台灣人口倒金字塔的趨勢。