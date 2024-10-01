限貸令無罪 可專案適度修正

中央銀行看到新青安專案帶動的購房潮，把蔡前總統與蘇前院長打房抑制房價飆漲的努力打消，為預防美國次貸風暴有可能在未來三至五年間發生，遂祭出第七波信用管制—限貸令。一時之間哀鴻遍野，直呼貸不到錢，購房的年輕人有違約之虞，大罵央行限貸令擾民。

如果細看限貸令五項內容，對首購族沒有任何影響，但對換屋族是會帶來一些困擾，可能要先售屋才能取得購屋寬限期或超過五成貸款。受影響最大是建商餘屋，餘屋貸款最高成數由四成降為三成，增加建商庫存壓力。

其實目前貸不到錢的困境，來自銀行受《銀行法》七十二條之二的限制，不得超過放款時所收存款總餘額的三成，而多家銀行的房屋貸款水位已超過二成八，所以在房屋貸款審核上會更加嚴格。

許多國家都發生過住宅泡沫化危機，近期最著名也影響最大的是美國次貸風暴，遠一些則有東南亞、香港、日本與西班牙。其中，日本住宅泡沫化危機讓日本經濟沉寂卅年，因此央行此刻出手限貸令何罪之有？央行若放任新青安專案，不出面提醒放款銀行要節制，才是怠忽職守。

各國住宅泡沫化危機都有一個共同點，亦即降低購屋頭期款門檻而引發購屋潮，讓房價急速飆漲；在各國房地產交易中，只要降低頭期款比例，就會刺激購屋消費意願。

新青安專案在市場運作上，可能就是建商或仲介業「建議」屋主降低頭期款，加上有五年寬限期，而讓年輕人貿然投入房市，絲毫不考慮寬限期過後的本息還款能力。央行限貸令是提醒各銀行要注意風險管控，對債信有問題的年輕人要盡早剔除，避免年輕人與銀行雙輸。

目前銀行要平息民怨，其實一點也不麻煩，對有自備款三成，加上其父母願意出面連保的購屋年輕人，銀行就可優先開綠燈給予放款，一圓成家夢。因此銀行業要透明、主動說明自身審查標準，不要讓想購屋且有能力的年輕人痴痴地等，等出一陣怒火之後又要花更多心力來處理。

第七波限貸令展現了央行做為獨立機關的本色，民眾與房地產業者不宜給予苛責，它盡到了看見住宅泡沫化而預作危機處理的責任。相較之下，財政部的新青安專案反而失職，因此專案應修正為鼓勵有自備款三成的年輕人優先適用。自備款三成，若能舉證是年輕人自有儲蓄則更為優先，避免自備款三成來自父母贈與。