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防衛韌性 缺戰後復原能力

聯合報／ 張重玖／軍退（高雄市）

總統的「全社會防衛韌性」與行政院的「全民防衛動員」疊床架屋，如果明天台灣淪為烏克蘭，在飽和攻擊下，道路、通訊瞬間炸毀，那麼就淪為「賴式防衛任性」。

賴政府上任，台澎防衛作戰以「無劇本、去中心化」作演練，成效如何？執政者應最了解！現總統親上火線，主導全社會防衛韌性，忽視平、戰的防衛韌性重點應擺在災後復原。動員準備與實施，在漢光演習與重大天災均獲驗證，唯獨戰後如何動員社會重建？至今未曾被關注，誰提就是失敗主義，馬上被網軍攻擊，戴上紅帽子。

台灣是個島嶼，對於戰爭人禍，屬於國家階層大規模災害，眼見自己親人被戰火殘殺，居所成斷垣殘壁，誰來幫忙復原重建呢？總統不應仍拘泥原有的全民防衛動員做法，而應強調戰後如何運用全社會資源做妥復原工作，讓台海發生戰爭時，全民有政府當靠山，專心為保衛台灣奮戰；家園毀了，政府有法律依據能很快整合社會資源幫忙復原。

戰爭 民防 漢光演習

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