聽新聞
0:00 / 0:00
防衛韌性 缺戰後復原能力
總統的「全社會防衛韌性」與行政院的「全民防衛動員」疊床架屋，如果明天台灣淪為烏克蘭，在飽和攻擊下，道路、通訊瞬間炸毀，那麼就淪為「賴式防衛任性」。
賴政府上任，台澎防衛作戰以「無劇本、去中心化」作演練，成效如何？執政者應最了解！現總統親上火線，主導全社會防衛韌性，忽視平、戰的防衛韌性重點應擺在災後復原。動員準備與實施，在漢光演習與重大天災均獲驗證，唯獨戰後如何動員社會重建？至今未曾被關注，誰提就是失敗主義，馬上被網軍攻擊，戴上紅帽子。
台灣是個島嶼，對於戰爭人禍，屬於國家階層大規模災害，眼見自己親人被戰火殘殺，居所成斷垣殘壁，誰來幫忙復原重建呢？總統不應仍拘泥原有的全民防衛動員做法，而應強調戰後如何運用全社會資源做妥復原工作，讓台海發生戰爭時，全民有政府當靠山，專心為保衛台灣奮戰；家園毀了，政府有法律依據能很快整合社會資源幫忙復原。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言