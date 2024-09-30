用防衛韌性包裝全民備戰 無助國防

政府推動的「全社會防衛韌性」政策，表面上旨在應對外部威脅、提升國防能力，實際上卻隱含深層政治操作。政府不敢明確表態要全面建構全民備戰意識，主要是擔心引發人民普遍懼戰和厭戰情緒，導致民意反對與恐慌，動搖其執政基礎。因此，以「防衛韌性」作為政策幌子，試圖在不明言戰爭威脅的情況下，推動台灣社會默許戰爭準備，並向美國展示台灣民眾願意捍衛「第一島鏈」戰略目標的決心。

台灣社會對戰爭的敏感度一向很高，多數民眾對兩岸軍事衝突充滿不安，政府若直接推動備戰意識，將難免引發反彈。因此，政府選擇用模糊的「防衛韌性」概念包裝實質上的備戰需求，避開民眾對戰爭風險的恐懼。這種操作實際上掩蓋了台灣面臨的現實戰爭威脅，並未真正解決國民對戰爭的心理準備問題。

此外，政府的「防衛韌性」政策也有對外的考量，特別是針對美國的戰略姿態。台灣長期依賴美國的軍事保護，賴清德政府藉此政策，試圖向美國展示台灣人民願意為其戰略目標做出犧牲，從而換取更多的美國支持。然而這樣的做法，實際上將台灣民眾捲入美中兩國的軍事對抗中。台灣一旦捲入衝突，首當其衝的將是普通百姓，政府未充分告知風險便推動此類政策，是對人民不負責任，也加劇了美台軍事合作的脆弱性。

「防衛韌性」政策看似宏大，實際上存在諸多問題，特別是它並未建立在全民具備備戰意識的基礎上。政府試圖利用如黑熊部隊等民間防衛團體來補充正規軍力的不足，忽略了這些組織缺乏軍事專業訓練，無法應對現代戰爭的高技術要求。現代戰爭涉及高科技武器、電子戰和網路攻擊等複雜作戰模式，依賴臨時拼湊的民防力量，無法取代正規軍隊的專業能力。賴政府推動四十萬的民防力量，無法解決台灣國防結構性問題。

因此，政府的「全社會防衛韌性」政策，不僅是對內對外的雙重政治操作，且在實質上未能解決台灣國防的根本問題。政府選擇以模糊的「防衛韌性」概念迴避敏感話題，實際上是害怕引發民眾的懼戰情緒，對美國則試圖塑造台灣人民願意為其戰略服務的形象。然而，這一政策不但無助於增強台灣社會的防衛力量，反而將台灣捲入更大的國際軍事對抗風險。

戰爭議題在任何社會中都極具爭議性，尤其是在台灣這樣一個處於兩岸敏感地緣政治環境的地區。如果政府公開鼓吹全民備戰，勢必會引發大規模的社會恐慌，這不僅會動搖國內的政治穩定，也可能導致選民對執政黨失去信心。政府應該誠實面對這個戰爭的「潘朵拉盒子」，並強化正規軍隊的國防實力，而不是依賴虛假的民防韌性來掩蓋政策缺失。人民不應淪為國際軍事對抗的棋子，政府應以國防安全為核心，提升全民備戰意識，確保國家具備應對現代戰爭挑戰的能力。