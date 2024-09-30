核處理水議題 日有負台善意

從日本宣布自二○二三年八月廿四日起排放福島核處理水開始，中國即強烈抗議，並全面禁止日本水產品。至於台灣則強調事涉科學專業，應冷靜以對，並默默自我檢測周邊海域水質與漁獲。兩相對比，天差地別。

事隔一年，二○二四年九月廿日，中國和日本經多次協商，並分別發表聲明：會在「國際原子能機構」（ＩＡＥＡ）架構下，就各項資訊監測繼續合作，日本並允許中國前往福島進行獨立採樣、監測和實驗室對比分析；且在此流程下，若中國檢測結果合格，中國始將逐步開放日本水產品。

就國際規範而言，首先，日本排放核處理水，屬於《海洋法公約》第十二部分「海洋環境的保護和保全」規範範圍，在此規範下，日本有與利益相關國家協商與合作之義務，因而中日能本於合作協商精神達成協議，無疑是《海洋法公約》一九七條以下，各條款有關友善且有效合作規範之實踐，降低雙方就此議題之爭議，當是各方樂見，應予以肯定。

然另一方面，從台日地理位置關係觀察，我國無疑亦是日本排放核處理水之受影響國之一，據上述《海洋法公約》第十二部分之規定，日本理應與我國協商及合作處理此問題；此外，核處理水將進入我國參與之漁業管理組織（北太平洋漁業管理組織與中西太平洋漁業管理組織）之管轄海域，自有可能影響我國在相關水域之捕魚利益，日本同樣負有不損害相關漁業資源之義務。不論是基於台日友好，或是相關國際規範，日本實應與我國進行正式雙邊協商與合作，就此議題充分交換資訊，以有效履行國際合作之宗旨。但過去一年，並未見日本與我國進行正式溝通協商！

就核處理水排放議題，台灣對日本一秉合作善意，但難謂獲得應有之尊重；猶有甚者，因中國之強硬立場，讓日本於ＩＡＥＡ既有資訊監測外，再進一步給予中國前往福島進行獨立採樣、監測和實驗室對比分析之便利，讓人覺得，中日個別聲明，彷彿是日本對中國強烈立場之讓步與妥協；反觀台灣，核安會雖宣稱「持續與日本建立順暢溝通管道，至今已五度赴日現場掌握排放作業」，卻不知管道是否暢通？但就此排放水似乎僅能到現場參觀排放作業，與中國之待遇相較，差異何其大？

對此絲毫無視台灣自始即持善意，我國政府似應對日本表達不滿之意；不寧唯是，在中國與日本分別發表聲明後，竟又立即於九月廿五日宣布解禁日本福島產品。政府解禁福島產品，彷彿是在未獲基本尊重狀況下，又單方讓步。自始低調善意，卻換來日本視若無睹，如今又迅速開放讓步，令人不解。

基於上述，政府甚或應審慎考量，不要排除透過國際爭端解決之程序，針對日本核處理水排放行為，仔細評估如何在國際仲裁或司法機構提起訴訟，甚或設法在相關漁業組織提出異議。