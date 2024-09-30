當傳道授業解惑遇到AI…

前天是教師節，不知有幾位教師有收到學生的祝福，同時也自覺為人師者有當老師的尊嚴與價值？

自己從大學專任教師的職務退休後，原本還有在學校兼任一兩堂，但愈教愈沒有成就感，也覺得壓力愈大，這學期還是選擇放棄兼課，今年的教師節是沒有教師身分的第一個教師節，倒也輕鬆自在。

這幾年來，大學教師早就放棄用講義或教科書授課的方式，而是必須準備充分的Ｅ化簡報資料，讓同學可以透過教室中的螢幕了解到課程內容。可是當關起教室燈光播放課程簡報時，同學就開始低頭滑手機，而不是注視著螢幕，偶爾會看到同學抬頭盯著螢幕，那也只是拿出手機把簡報內容拍下。

我問了好幾個公私立大學的教師，在教室上課的情形如何？他們都異口同聲說大致差不多，學生就拿著吃的喝的走進教室，一坐下就邊吃邊滑手機，沒幾個人會抬頭望著老師在講什麼，反正教師必須要把授課內容上傳到網路的教學資訊平台，等到要考試時再去看就可以。

近日在整理哲學大師勞思光先生的影音教學資料，看到勞先生也不用簡報資料，只印幾行字的授課大綱，就開始上課教學，全憑他自己腦中的知識，學生上課也只能專注聽講並勤做筆記，若沒有注意聽到可能就錯過，也無法回家閱讀，更無法在網路找到這些知識。

這種老式的教法，沒有Ｅ化、沒有網路、沒有GOOGLE、沒有ＡＩ，就只有授課老師一人演出，學生卻也能專注享受其中。但不知何時，大學開始要求Ｅ化，一些教師若仍保留傳統的授課方式，會被學生批評，也會被學校要求改善。其結果，所有的上課資料都可以在網路中找到，老師在教室上課變成形式化的個人獨白演出，無人關注。

在此資訊網路多元時代，到底大學教師能超越多少網路所提供的訊息？事實上，這些專業知識在大數據ＡＩ化之後，一個教師的個人知識何能超越呢？即使那些需要手做的課程，也可透過線上課程就學會，語言教學更是隨時隨地在雲端進行個人化學習。當一個學生很認真的想學習時，真的需要進入教室、透過教師才可以學到知識嗎？

台灣小學自學風氣愈來愈盛，主要是一些家長不滿意小學的教學環境，看到一些教師只是坐在教室的電腦前，用按鍵播放著書商提供的教材，則何需到學校學習呢？若非有高中和大學入學考試，國高中自學的風氣可能更盛；而大學的授課，若非教師控制著成績，則學生也不想到學校學習，特別是這些上課提供的知識，在網路上可以學得到且學得更好，那何必留在教室內虛耗人生呢？

到底老師能在教室裡教什麼？學生在教室裡能夠學到什麼？這是現代教師要積極面對與思考的一個問題。師者，所以傳道、授業、解惑也。但現代的教師必須傳雲端所不能傳的道、授網路所不能授的專業、解ＡＩ所不能解的疑惑，否則不足以為人師也！

面對ＡＩ的挑戰，現代教師必須重新思考自己教學模式、方法和內容，建立自己的教學風格，否則終會有那麼一天，教師也會被ＡＩ所取代！