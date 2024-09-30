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孔子罵朽木，不怕被投訴？

聯合報／ 陳吳煜／高中教師（新北市）

九二八這個日子是眾人熟知的孔子誕辰紀念日暨教師節。雖然看得到中小學校園懸掛敬師標語，各縣市政府也發放敬師禮券等賀禮，但相信有許多現職老師感嘆「教師節真的快樂嗎？」

曾聽到和我年紀相近的教育先進感嘆：「以前當學生時，曾被老師拿藤條打。現在自己當老師了，卻要擔心被學生用拳頭打。」近兩年，教育現場充斥著「罄竹難書」的新聞話題，尤其最近兩個月更可見到媒體報導現職教師離職出走、學校數十次招聘不到代理教師的荒謬現象。教師薪資待遇雖不算特別優渥，但勉強還能過生活並存一些積蓄，如今即便開放大學畢業生即可從事教職，為何仍乏人問津？

以筆者服務的學校及聽聞同業在教學現場的現況，老師們大都不願兼任行政或導師工作，因為都深怕在學生或家長面前隨口一句話，甚或一個無心的肢體動作都可能被投訴。校園爆發重大事件後，教育當局的慣性動作不外乎責令學校加強輔導與宣導、對教師辦理相關研習，再利用訪視評鑑等名義督導行政同仁的進度，徒增行政與教師們的困擾。即便是沒有兼任工作的專任教師，除了面臨課務問題，還得抽空完成上級單位要求的性平、自殺防治、家庭教育、特殊教育、資訊安全、科技與各類議題融入教學等研習，更別說現在還要協助並審核學生學習歷程檔案。教師平常真的快樂得起來嗎？

就制度面來看，從三十年前的教改以來，特別是近十年政府不斷鼓吹「正向管教」、「學生是教育主體」並鬆綁各類管制措施後，教師們對於高風險的學生，除了輔導已無其他約束方式。舉例來說，平日上課時間仍可看到有些孩子在街頭遊蕩，或坐在速食咖啡店內悠閒用餐。何以如此？因為孩子們都知道曠課已無所謂，高興再去請假，老師不准假就去投訴，或找家長來學校罵就好！這種問題還只是冰山一角，看看過去發生的學生毆打老師或霸凌案件，我們的「友善校園」只是對學生無限的友善，對師長卻是無盡的折磨！

新加坡教育部長日前曾表示，各級學校老師在下班後，如非特殊緊急狀況，有權不回覆家長的問題，要讓教育工作者有足夠下班時間，照顧自己的家庭或私人生活，或是利用時間好好休息充電。試問台灣做得到嗎？近日有立委承諾要推動提高導師費及特教津貼，若能得到辛勞後應有的代償是值得感謝，但老師們要的不只是合理的待遇，而是應有的尊重。

如果孔子活在現在的台灣，他還有能力對著只會盯著３Ｃ用品的孩子倡導仁義禮節嗎？他在有教無類的同時，還能承受來自家長與教育當局的各種莫名壓力嗎？他還能對著教室內三十多個寶貝，秉持著因材施教，責備任何一位孩子是「朽木」而不怕被投訴嗎？

教師節 校園

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