穩定師資 找回教職吸引力

教師節前各界聚焦教育問題，媒體特別關注教師荒。教師素質與師資穩定攸關教育品質，當前學校現場不穩定的師資確已影響正常教學，就連都會地區都出現教職乏人問津的窘況，遑論師資流動率高的偏遠地區。如何穩定師資、提升士氣，已成當務之急。

教育部資料顯示，每年取得教師證後擔任教師之比例呈下滑趨勢，警訊並非空穴來風。目前國家師培制度，師培生在修畢相關教育學程後，還要通過檢定考試並經過一學期的學校實習，方能取得參加教師甄試的資格，過程不可謂不嚴謹。按理，層層把關下，師資素質當可勝任教職，卻有不少準老師在取得認證後直接放棄進入教育職場，實為教育資源的浪費，對教學現場之衝擊顯而易見，箇中原因值得嚴肅以對。

要問的是，何以過往被普遍認為工作穩定的教職，突然失去了職場吸引力？冰凍三尺非一日之寒，中小學教育環境每況愈下，以致難以吸引優秀人才投入，主要有以下原因：

一、濫訴影響校園氛圍：新修教師法上路後，不適任教師處理流程鉅細靡遺，各種校事案件層出不窮。為處理名目繁多的校園事件，不僅學校為此耗費許多時間，各校甚至已出現不少濫訴案例；教師動輒得咎、校園氛圍緊張、親師互信降至谷底，遇有校事案件，教師大都是被究責的一方，衝突不斷的校園與苦等後援的教師，嚴重打擊教師工作熱忱。

二、行政減量淪為口號：難以兼顧教學與行政，或想專注教學卻不可得，也是不少教師選擇離開學校的原因。事實上，教育部對此亦有深刻理解，自二○一五年以來厲行學校行政減量。然而，不僅多數教育人員無感，行政減量還有愈減愈多之勢。

分析起來，各級政府視學校為施政提款機，當為關鍵；各種要求學校配合辦理之業務，明明與教學無關，卻被冠上「某某教育」之名，於是中央各部會、地方各局處需要的交通安全、反毒教育等施政成果，學校都成了廉價的ＫＰＩ工廠。例如竟有地方政府發文要求學校鼓勵國中小學生投稿《國會季刊》；往前溯源，則是立法院函請國教署發文各級學校鼓勵教職員投稿，卻被有文必轉又粗心大意的承辦人誤植成鼓勵小學生投稿，僅此一端，足見其荒謬。如果各級政府機關不改老大心態，再多宣示也難讓學校擺脫政府施政提款機的夢魘。

三、政府回應緩不濟急：教師難為已是客觀現實，教育政策的調整與對教師權益的保障，相關作為卻是牛步化，未能讓教師感受到政府的同理與支持。

以攸關教育品質的師生比為例，公立高中職每班人數仍達卅五人，私校更高達四十五人，完全背離少子女化趨勢；而一比十五的幼教師生比，自一九八一年沿用至今已超過四十年，雖政策已朝一比十二前進，但國會迄今仍未完成修法。至於社會高度關注的特教議題，立法院早在二○○九年就曾要求將特教師生比降至一比八，轉眼十五年過去仍未達陣；「特教加給」額度，則是卅年如一日未曾調整，教育政策執行力遠遠落後社會和教育現場的期待。

教育問題經緯萬端，要提升教育品質，必須友善教育環境、揚棄形式主義，真正尊重教育主體與教師專業自主。期待教育部與立法院以更積極的作為，當學校與教師的後盾，減輕學校壓力、解決現場問題、提升教育品質。