科技．人文聯合講座／大學的社會責任：把學生教好！

除了生日，教師節是我一年中收到最多祝福的日子。那句百聽不厭的「教師節快樂！」對多數老師來說，格外療癒，因為這份祝福能帶來善意，且可抹去許多負面的情緒。對我而言，教師節更像是個重新出發的好契機。

然而教師節一過，老師們不免又回到忙碌的狀態。我不甚瞭解中小學教師們的現況—據悉，繁重的行政工作、課外活動、學生投訴等事務，常使他們無暇專心教學，更遑論輔導同學。其實，大專院校的情況亦不遑多讓。許多老師在升等的壓力下，被迫重研究、輕教學。即便升等成功，為了持續能爭取到研究經費和彈性薪資，論文競賽不僅未曾稍歇，甚至愈加激烈。若老師同時身兼行政職務，還想在教學、研究、服務「三面俱到」，除非天賦異稟，否則只能犧牲健康和睡眠來達標。更有甚者，選擇向掠奪性期刊妥協，用看似亮麗的紀錄，來保住名實不符的獎勵。然而不論造假或真作，這樣的惡性競爭已讓高教的本質偏離，致使業績和名利的追求成了主軸，而育才的初衷反淪為配角。

近年來，各界期許大學應以更積極的態度履行社會責任。起初，我以為這項政策會讓原已失焦的高等教育更難聚焦。然而，當我向幾位來自不同領域、不同學校的老師請益後，他們的實際經驗顛覆了我的成見，甚至澄清了我的思緒，讓我對高教失焦的狀態，有了較客觀的看法。以位處重大災區的大學為例，老師們可以帶領學生協助社區重建。從打造永續環境、促進產業創新，到規劃居民長照、參與偏鄉教育，師生們的努力處處可見。透過實際參與，學生返校後展現更強的學習動機，期能發揮專業、回饋鄉里，甚至對未來的生涯規劃，有了更清晰的藍圖。

聽完這幾位老師的分享後，我深受感動，得知校園中仍有一群老師不計毀譽，默默在課堂和社區為教育深耕。他們雖早已不在乎獎台上的鎂光燈和網路聲量，卻經常面臨計畫斷炊和升等遲延的挑戰。他們並非不做研究或不寫論文，只因時間有限，進度較慢，且堅持不敷衍、不造假。很多時候，甚至教學和服務的獎項也與他們無緣；僅因他們不濫給分、不擅自我宣傳，導致較不受學生及評審的青睞。我相信有些老師早已將這些打擊視為家常便飯，但仍有不少人滿懷辛酸。他們選擇犧牲奉獻，淡泊名利，著實令人佩服！

訪問末了，我不敢問受訪的老師們：「您，身體還好嗎？」只希望他們常提的「回歸初衷」不要帶有太多的苦衷。與他們相比，我自愧不如，因我並未直接參與社會責任的實踐。然而當我告訴他們：「我能盡的社會責任，就是在課堂上把學生教好，因為這些學生很快就會進到社會！」話語一畢，他們多次重覆的「是」、「ＹＥＳ」和「讚」，成為我今年教師節最大的領悟和禮物。再次謝謝這些好老師！（作者為台大教授、出版中心主任）