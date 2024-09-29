理盲、濫情、民粹侵蝕杏壇

教師節前夕，教團不斷呼籲教育部落實行政減量、提高特教與導師加給，並希望解決「行政大逃亡」的困境，也要行政院撥補退撫基金。外界似乎只看到教師團體對於權益的爭取，卻不見教師對於提升自身專業與投入志業的努力，甚為可惜。其實許多教育本質的問題，因為整體社會的理盲、濫情與民粹而被淹沒，如不正視並積極解決，增加再多的津貼與人力，也是枉然。

理盲，源自教育人員怯於捍衛教育專業使然。隨著教育民主化浪潮，學生人權高張、家長參與教育權持續擴張，卻始終不見教師專業自主權的提升措施。教育人員要受人尊敬，就應勇敢接受、建立教師評鑑與專業發展制度。教師團體高舉行政減量、工作減壓，迫使教育行政當局不敢實施教師評鑑與分級制。理盲至此，夫復何言？

濫情，形成教育界濫情的主要因素為媚俗。過去幾年盛行翻轉教育，在「暢銷雜誌」的推波助瀾下，塑造不少「網紅教師」或「網紅校長」。既稱為網紅，其所在意的必定是聲量與流量，而非教學與校務；其所呈現的，必然都是包裝過的資訊，而非真實的教育現場。然而媚俗的教育行政當局，不斷授予各種獎項、桂冠、名器或經費，推崇其為當代的教師典範。媒體、網紅教師與校長、教育行政當局等三者，遂成為相互依存的共生結構。濫情文化促使孜孜矻矻的教育工作者日少、汲汲營營的網紅日增。教師已經成為媚俗的職業，而非神聖的志業。

民粹，教育民粹化最大的推動者非民代莫屬。教育圈盛行一句順口溜：「校長不如教師強、教師不如家長硬、家長不如學生猛。」這句話背後意義，是執政當局的決策思考總是迫於選票壓力，而民代就是利益團體最大的靠山；教育民粹化的代價就是行政弱化、專業退化、競爭力虛無化。教師節當下，期待教師展現專業與志業兼具的氣度，而非僅在乎權利與福利的競逐。