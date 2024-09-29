名家縱論／東風飛彈將改變台海情勢

中國大陸在本月二十五日上午發射了一枚洲際彈道導彈，在飛行約三十分鐘、距離一萬二千公里後，成功落入南太平洋預定彈著點，引起全球關注。上次中國大陸全程試射洲際飛彈，已經是四十四年前。

特別在過去一年中，美、英、俄三國各自試射洲際飛彈都以失敗收場，中國大陸此次成功全程試射，展現核武威脅美國本土的能力。而且此次試射的東風卅一ＡＧ雖是增強版本，但仍不是東風四十一型或東風五Ｂ型，及巨浪三型等射程更遠的洲際飛彈，顯示中國核武已具備打擊美國全境能力。對華盛頓而言，這是一等一的本土安全威脅，北京事先通知試射，美國不僅沒有和日本、澳洲分享，反而稱讚中國透明作為，因為從此中美軍事互信機制變得更為重要，一夕之間，來自太平洋的核武攻擊危險，變得如此真實！

美國雖然在核彈頭數量上遠多於中國，但依據美國發布的中共解放軍白皮書，中國大陸在二○三○年將會有一千枚核彈頭；這次試射東風飛彈，代表中國大陸積極發展核武與軍事的決心與行動，但仍然維持不首先使用且不對無核國使用核武的兩大原則。中國大陸這次試射東風飛彈，向全世界宣告，其核武器庫具備有效威脅及隨時能戰的能力，這不僅影響中美核武與軍事關係，對西太平洋與台海情勢也將產生深刻影響。

首先，這次東風卅一ＡＧ試射成功，將改變中美核武嚇阻態勢與關係，美國必須更正視中國核武威脅與嚇阻能力，中美核武競賽很快會進入議程，雙方核武軍備競賽加速，預計「太平洋夠大」將容下更多中美試射的洲際飛彈；但這也使得美國如果要在東亞部署核武或中程導彈系統，會更加謹慎或止步。在東風導彈試射後的記者會上，中國國防部發言人警告日本，不要引狼入室迎合美方部署中程導彈，至於在菲律賓的堤豐中程導彈系統則變成了燙手山芋。

其次，中國在西太平洋的「拒止／反介入」能力將會強化，配合其他東風中長程導彈及解放軍海軍和航母的發展，使得美國與北約國家軍事介入東亞與西太平洋的風險大增。換言之，美國在西太平洋的軍事優勢不再，甚至有被逐漸取代的態勢。但預計美國會加速與區域國家軍事合作，特別日本會再確認美國核武延伸嚇阻（核子保護傘）的有效性，交換則是日本更積極扮演「印太副警長」角色。專精安保議題的新首相石破茂，加上日本軍事預算倍增，日本應會持續加強美日安保體制與美日軍事演習，也加速建構「台灣有事、日本撤僑」的準備措施。

第三，美國如果想擴大第一島鏈地緣衝突，藉以牽制中國大陸經濟與軍事發展，現在無論是華盛頓或區域國家，都會審慎評估衝突成本與後果。俄烏戰爭的經驗，就是核武大國是有勢力範圍的，在核武大國之間要有緩衝區。然而，緩衝區就是代理戰爭的最佳場域，第一島鏈的軍事緊張與衝突情勢不會停歇。

第四，在台海情勢方面，東風飛彈是戰略武器，中共藉此展現戰略威懾力，尤其中國大陸不斷對美主張台灣問題是「核心利益中的核心」；對美國而言，東風飛彈也在警告，若美國直接軍事介入台海衝突，共軍具備核報復的能力；因此，美國在台海與美台軍事議題上將會多一層顧忌，但這並不影響美台軍事合作，只是同時會尋求建立中美軍事護欄。

最近台獨訴求在國際上與台灣內部不斷高歌，就在東風飛彈試射的前一天，賴清德總統突兀的說出「拒絕和平協議」；此時中國大陸試射洲際彈道飛彈，強勢重新定位中美核武與軍事關係，西太平洋與台海軍事安全環境也受影響。賴總統應體察兩岸局勢，避免演變成「拒絕和平」！

（作者為中國文化大學社科院講座教授、廣角智庫創辦人）