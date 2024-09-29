大屋頂下／青鳥總統‧青鳥民主‧青鳥政治 賴清德蔣經國誰是騙子

賴清德的「務實台獨」，直白而言，就是「以台獨來表現中華民國／以中華民國來表現台獨」。

這是一個「水火同體／神魔同體」的架構，也是一個「自相矛盾／自相殘殺」的架構。

既以台獨攻擊中華民國，自相殘殺，藉此向支持台獨者交代；又以中華民國來牴觸台獨，也是自相殘殺，藉此向支持中華民國者交代。

結果是：左右互搏，兩敗俱傷。

大多數成熟的政治人物，隨著時空變遷與閱歷增加，其政治心智皆會有與時推移、與時俱進的成長與發育，但賴清德可說是罕見的「長不大的」台灣頂層政治人物。他給人的印象是，政治心智發育不良，為什麼長不大？

令大家印象深刻的那張照片顯示，一九九七年初出茅廬任國大代表的賴清德，在議場高擎「台灣獨立萬歲」的標語；時至今日約三十年後，現在的賴清德彷彿仍是當年那個樣態，沒什麼成長發育。他讓人始終覺得，見到他就見到了那一塊「台灣獨立萬歲」的牌子。

台獨金孫是他引以為榮的暱稱，台獨巨嬰則是銅板的另一面。都有「長不大」的意味。

賴清德的整個意識形態，仍停留在三十幾年前他是「台獨運動異議者」的年代；如今他已成為「中華民國總統」，但他的政治心智的高度廣度及深度卻未見與時俱進，彷彿仍停滯在台獨的童騃階段。

因為，他完全不能體認：在台灣，台獨是異議者的玩物，但中華民國是執政者的責任。

何謂「務實台獨」？即是：用賴清德的台獨去攻擊賴清德的中華民國，又用賴清德的中華民國來牴觸賴清德的台獨。神魔同體，水火同體。自己攻擊自己，必將走向自己毀滅自己，也毀滅了中華民國與台灣。

賴清德的童騃台獨史觀，彷彿只看到八田與一及湯德章的表現，只看到二二八，只有滿腔的戀日情結與對中華民國的復仇意識，而似乎完全不理解也不承認中華民國是台灣的主要支撐。

他依據中華民國憲法出任中華民國總統，但他說「中華民國憲法是災難」。此種史觀，完全是台獨的異議者史觀，而不是中華民國的執政者史觀，遂陷自相矛盾，自己攻擊自己，賴清德攻擊賴清德。

例如，大法官對國會改革案釋憲，賴清德居然出言恫嚇稱，若釋憲不如他意，「青鳥會飛出來」。此際，他非但公然表態介入釋憲運作，且恐嚇將動員青鳥在街頭攻擊體制，自己攻擊自己。

又如，西方政客醞釀「二七五八號決議再解釋」，賴清德非但未明確表態定錨中華民國，反而尾隨外國去營造「台灣地位未定論」。這也不啻是將境外力量當作「青鳥」，回過頭來傷害中華民國的主體性，也是自己攻擊自己，賴清德攻擊賴清德。

尤有甚者，賴清德日前出席彭明敏發表《台灣人民自救運動宣言》六十周年活動，又提到「反攻大陸是騙局」，更宣稱該宣言倡議的運動（按，一個中國，一個台灣）還在繼續，並沒有停止，所以要繼續共同推動這項運動。

今夕何夕。今天是二○二四年，賴清德已是中華民國總統，但他竟然宣示要實踐彭明敏在一九六四年主張的顛覆中華民國的革命使命。請問先生，你有沒有病？

賴清德多次提及「反攻大陸是騙局」的說法。「反攻大陸」是否騙局，或許可有一場尖銳且深刻的辯論。早在彭明敏之前，雷震就有此說。但無論如何，最後也是蔣經國親身終止了「反攻大陸」的架構，移向「七分政治／三分軍事」及「三民主義統一中國」等策略。

蔣經國最大的功業在「革新保台」。他最大的政治負債有二：一、民主政治的缺陷；二、兩岸關係的僵局（反攻大陸是騙局？）。但他在「革新保台」的功業累積至鞠躬盡瘁之時，在有生之年以解除戒嚴及開放兩岸交流來彌償了這兩大政治負債，也成就了他自己的歷史定位。如果不是蔣經國親身完成解嚴及兩岸開放這兩件大事，台灣絕無可能平順度過那個生死關口。

尤其，他在後期宣示「蔣氏家族不會接任」，並將王昇外放巴拉圭大使、蔣孝武外放新加坡代表，又管制了蔣緯國的行止，在在可見是在曲突徙薪，防範隱患。他非但不是豢養「青鳥」來衝撞體制，反而自己清理門戶，保護體制，成就國家。

蔣經國知道，威權統治走不下去了，他親身結束了戒嚴統治；亦知反攻大陸走不下去了，他親身改道易轍。這是大智、大仁、大勇的政治家，這是與時推移的政治家。

反觀賴清德。人們有更充分的理由認為，他的「務實台獨」，其實是「中華民國是騙局」及「台獨也是騙局」的「水火同體／神魔同體」。這個大騙局，明明白白地比「反攻大陸」更加「騙」。

賴清德的「捍衛中華民國」，不是騙局嗎？賴清德的「務實台獨」，不是騙局嗎？兩頭騙，兩頭落空。

務實台獨，就是以中華民國政府為障目，而以台獨為「深層政府」；也就是以中華民國體制為障目，而以青鳥為「深層政府」。

所以，當中華民國三軍統帥賴清德主持黃埔軍校百年校慶，居然好像造訪客場，怯生生問：你是真假黃埔？相對地，當中華民國總統賴清德至《台灣人民自救運動宣言》六十周年作客，反而儼然回到了自己的主場，興致勃勃地誓言繼志承烈。

賴清德在總統大選得票僅四成及民進黨立院席次不過半，但他堅信他的統治使命是來自「青鳥」的令狀。至此，賴清德本人既是中華民國總統，他自己其實同時也是要顛覆中華民國的「青鳥一號」。這種主場客場的顛倒異位，就是「務實台獨」的全貌。

蔣經國經歷威權統治，但他親自將其終結，使台灣如同寧靜革命一般翻頁進入民主時代；他也為在「反攻大陸／解放台灣」相持不下的兩岸關係，打開了和平交流的大門。相對而言，賴清德口口聲聲民主自由，但看這位「青鳥總統」的「青鳥民主」已經離譜到何種地步；且又裝模作樣兩岸和平，卻將兩岸關係搞到幾乎不共戴天，並嗆聲「台灣絕不可能簽和平協議」。

賴清德說反攻大陸是騙局，但畢竟蔣經國親手將其終止，使人民不再受約束。但台獨是更騙的大騙局，賴清德卻想用「青鳥政治」來挾持台灣，繼續操弄這個騙局。

反攻大陸須終止，但台獨必須繼續？

台灣不能反攻大陸，但台灣能台獨？

蔣經國與賴清德，究竟誰是騙子？

快快長大吧，台獨巨嬰賴清德，勿再自騙騙人。