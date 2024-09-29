星期透視／美日印澳的心頭之患

依據國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的統計，目前美、日、印、澳四國（ＱＵＡＤ）的國內生產毛額（ＧＤＰ），分別在全球排行居第一、四、五、十五，合起來總額約卅五兆美元，為排行第二的中國（十七兆七千億美元）兩倍左右。但這四國不敢掉以輕心，他們相信飛躍的中國實力不可限量，對他們構成重大的威脅。唯有小心翼翼，合縱連橫，才有可能阻擋中國大陸的進步與成長。

但實情真是這樣嗎？是不是太過緊張了？在台灣，霸氣的執政黨不相信中國大陸有這麼堅強的實力，而且長期以來一直輕敵不以為意，最近賴清德還表示「絕不簽署兩岸和平協議」，毫不在乎兩岸危機和安全挑戰。

但拜登總統在家鄕德拉瓦州會見各國領袖時，卻直言不諱表達他的憂慮。他說：「中國的表現依然咄咄逼人，考驗整個亞太地區，在南海、東海、南海、南亞和台灣海峽都是考驗！」這段談話從閉門會議中流出，反映了拜登卸任前的心頭之患。

在高峰會之後，四國領袖宣布明年他們將首次進行聯合海岸防衛隊演習，澳洲、日本和印度海防人員將在美國海岸防衛隊船上停留。四國還計畫加強軍事後勤合作。很顯然這是以中國大陸為假想敵。

為什麼排名居前的四國這麼憂心，而且不斷設防，步步為營？其中主因之一，就是美國霸權地位的快速衰退，禍起蕭牆，內閧不斷！拜登迄今無法確定他的副手賀錦麗能否在十一月大選勝出，持續民主黨的執政。如果川普重新上台，很可能會推翻他過去四年的重要政策。因此，拜登迫切希望在卸任前能確保四國峰會延續下去。唯有依賴這樣的外交遺緒，才能保留在他執政期間念茲在茲的「團結盟友，維護美國霸權」。

但在日本方面，和拜登一樣被迫下台的岸田文雄，民調支持率竟然跌到只剩下一成九。他在宣布不參選的記者會上表示，自民黨需要改革，向國民展現改革的決心，而他「不參選就是改革的第一步」！對於此前各種導致政治信任降低的事件，特別是政治資金的醜聞，他必須負起責任。這說明日本的困境和美國一樣，是來自內部民意的反彈與執政黨的失敗。

在澳洲方面，九月初公布的資料顯示，今年第二季國內生產毛額只較第一季成長○點二％，是一九九○年代初期經濟衰退以來最弱的表現。執政黨必須維持在中美之間的平衡，積極改善對華關係，才能挽救不斷下頹的經貿情勢。

由此看來，真正有膽識、能力與機遇的領導人，只剩下印度總理莫迪。他在四國高峰會上說：我們不反對任何人，支持基於規則的國際秩序，尊重主權和領土完整，和平解決所有爭端。他特別提到明年將在印度繼續舉辦四國峰會。這是庚續拜登外交遺產的關鍵抉擇。但是到時候究竟會有那些新的領導人參與？而對華政策是否改弦更張？卻在未定之天。

（作者為中流基金會董事長）