教師生態今非昔比…懷念嚴師出高徒的年代

幾年前，國際組織選出全世界擁有最好教育制度的兩個國家：芬蘭與南韓。他們發現，這兩個國家共同點竟然是：社會關心教育的氛圍、願意在教育上投資，以及尊敬教師行業！相對於台灣自教改以來，教師地位與職業保障的逐年下滑，許多優秀年輕人不願再投入，為台灣人才培育埋下隱憂。

近來有小學老師談起，時下學生與家長喜歡外型亮麗的年輕老師，對於學生也必須講究「愛的教育」、好言相待。現在的學生常直呼老師的名字，如「某某老師」，而不再以姓氏尊稱。如果一位老師沒有被學生直呼名字，反而表示不受學生歡迎！對於家長教師更是「畢恭畢敬」，要在班上的社交群組中平易近人，噓寒問暖。遇有家長不理解的地方，也要隨時溝通與解釋，不然家長會將孩子轉到另外的學校！

相對的，半個世紀前的教師就顯得威風凜凜。在那個時代，如果在學校裡被教師責罰，回家不敢跟父母告狀，因為大多家長不但不會護短，反而會質問孩子的不是，甚至還會加打一頓！那時候的親師關係也極為信任，很少有家長敢跑到學校與老師理論！教師的專業備受社會推崇，不容受挑戰。

考上師範體系的未來教師，不乏成績優異但家境清貧者，衝著公費與職業保障等相對優渥條件而來。在當年看似極其保守與管教森嚴的集體住校環境中，師範生學習各種教師專業知識與訓練，從國字發音，到黑板板書書寫，從樂器彈奏，到領著學生帶動跳等十八般武藝，樣樣要學。尤其是國小師範生更是師範體系中基本功最扎實的一環！每個師範學生幾乎都卯足勁在為日後的教師生涯而準備。他們更是進可攻、退可守：在職場上扮演「良師興國」的角色，在家裡更是懂得循循善誘、能夠教養子女的好家長。

只是這套相當有特色與成效的師範制度，在卅年前的教改聲浪中，變成備受各方批評與檢討的對象。當時，在美國師資培育任教的友人就曾提醒，老美這套師資培育多元化制度不值得台灣全盤移植，反而是當年的師範教育體制更符合台灣需要，可以繼續培養受人尊敬的好老師。朋友的話言猶在耳，但時隔卅年後，台灣的教師無論從職前培訓，到在職後的工作環境與職業聲望，甚至退休年金改革，已經完全改變了教師生態。連教師節也不再有人慶祝了！

雖然教師已今非昔比，但仍想對老師們說一聲：我們是一群有幸可以扮演影響他人生命的貴人行業，教師節快樂！