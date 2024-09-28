擾民與社會韌性怎平衡

九月廿六日賴清德總統首次召開並主持全社會防衛韌性委員會，由於這是賴總統上任後所設立的三大委員會之一，另兩個國家氣候變遷對策委員會與健康台灣推動委員會，均已召開過第一次會議，因此全社會防衛韌性委員會的首次會議本已受到矚目，加上業務涉及民防與國家安全，更引發外界高度關注。

台灣在動員戡亂時期時，雖然憲法被凍結，導致憲政秩序高度不正常，但對於因應戰爭威脅，有著較強的「後備動員的能力」及「軍民整合的效率」，例如過去的公車，除了掛監理所的車牌，車體上還會另有一個以「動」字開頭的編碼，也就是說，萬一發生戰事時，民用大眾運輸工具，可在短時間內投入在物資、人員輸運的工作上，協力政府防衛工作。不過隨著一九九一年終止動員戡亂時期，軍民整合的機制也逐漸被淡忘。

就客觀意義來說，以當前複雜的國際情勢與兩岸關係，台灣的確有必要重新理順「以民助軍」的建制工作，否則未來應對各種緊急事態，將出現指揮體系紊亂、物資難以保存與配置、救援與救援沒有效率等問題。許多國家均已設立類似的委員會，例如新加坡、瑞典、芬蘭等。台灣再度思考這個議題，一方面是仿效國際，另一方面也是再度喚起過往的「動員」記憶。

全社會防衛韌性委員會五大政策主軸：第一，民力訓練暨應用；第二，戰略物資盤整及維生配送；第三，強化能源及關鍵基礎設施的維持運作；第四，社福醫療及避難設施整備；第五，資通、運輸及金融網路安全。該委員會是由國安會負責政策擬定及指導，國防部全民防衛動員署是秘書單位。從這些特徵看來，包括運用民力、配置戰略資源、維持能源與基礎建設的運作、後勤醫療與避難、鞏固交通與通訊，是不折不扣的「戰時體制」構思，且業已明確指示「明年三月進行地方政府小規模演練，六月銜接漢光進行前導演練」，也就是說，委員會希望在較短的時間內做好社會防衛的橫向聯繫演練。

事實上，防衛韌性的建立需花很多時間及反覆演練，如果要期許達到有效的程度，未來政府投入防衛韌性的資源必須提升。另由於牽涉的層面很廣，動員的範圍很大，也要有心理準備勢必要付出一定的社會成本。國防部網站自二○二二年以來發布《全民國防手冊》，提供很多國民防衛、掩蔽等資訊，不過在欠缺演練下，究竟有多少人看過？以及明確知道自己遭遇戰爭時該往哪些掩體躲避？只是若要動員全民操演，恐引起擾民疑慮，且易造成社會對於是否戰爭時日將近的恐慌；但不演練，手冊的指示就淪為空談。如何拿捏擾民與社會韌性需求間的平衡，可能是全社會防衛韌性委員會將來得要面對的嚴肅課題。

總體而言，政府在尋求重新建構台灣「全社會防衛韌性」有其必要性，它可以在平時讓救災、防災體系更具效率，萬一發生戰爭時，也可以達成「寓軍於民」的戰力提升。不過對政府來說，亦宜同步思考如何從源頭杜絕戰爭發生的可能性，不論是從兩岸關係改善著手或者從尋求國際友我力量方向著眼，「全社會防衛韌性」是必要手段，但應該也是種最後手段。