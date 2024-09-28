烏克蘭之鑑 備戰不避戰是必戰

美、烏總統即將在白宮會面，如果拜登繼續不同意澤倫斯基之請，就是幡然醒悟而沒有一錯再錯，亦可算是將功贖罪，同時一舉兩得，可以讓賴清德總統，頭腦從糊塗轉清醒。

烏克蘭有「勝利計畫」，包括要求美國放行，英法已同意，且英國首相十多天前，親自前往白宮遊說拜登，請其讓兩國給基輔兩種飛彈（射程約二五○公里），可攻擊俄境目標，而最好是美國也放行自己可達三百公里的飛彈。

當時俄羅斯總統普亭先行「撂狠話」，表示若是放行，他將認定這是北約直接參戰。拜登並不示弱，於是「駁斥俄羅斯的威脅」，但次日隨即改口，轉而「認真對待普亭的話」。三天後，溫和的英國地緣政治專家、記者轉學界的李溫還是不放心，他說，英國不是美國貴賓犬，其實是拉布拉多犬，牠精力充沛而喧鬧，喜歡把主人拖進附近的灌木叢或水坑，但英國這隻拉布拉多犬野心更大，顯然是想把它的主人拖入一場世界大戰。

無獨有偶，同日，人在莫斯科擔任「基督教科學箴言報」記者將近四十年的記者魏爾也另文解析。他指出，克宮劃定俄烏戰爭多條紅線後，多次以自己龐大的戰略核武威脅。及俟紅線遭跨越，普亭沒有任何行動。但魏爾提醒，「這次不同」，他指出西方觀察家並沒有意識到，「普亭可能是莫斯科目前最溫和的政治人，如果不是他，我們可能會由普亭前顧問卡拉加諾夫之類的人集體掌權，現在他們已公開表現出不耐煩而質問，『為什麼我們還沒有按下按鈕』？」

面對這個危險懸崖，「經濟學人」很不負責。該刊半年前已說，失去五分之一國土的烏克蘭，若與俄羅斯和談而能有成，「已是最不壞的選擇」，意思是說，若談和，不會再有領土損失。八月烏克蘭攻入俄境庫斯克，它也表明無法挽回頹勢。對於英法美飛彈即便攻入俄境，該刊知道無法逆轉戰情，卻以社論主張，拜登理當「鬆綁防衛者的束縛」，也就是三國飛彈都當放行。如此，烏克蘭可以出口惡氣，多咬俄羅斯幾口。這個建言的背後，似乎是猜測普亭這次的紅線依舊只是紙老虎；也似乎再有存心，想藉此看看有無空間，可增加拉普亭下馬的機會。

戰局混沌，普亭日前主持俄羅斯核威懾會議。拜登是將聽取國安顧問蘇利文這類現實主義派的研判，不把俄羅斯可能使用戰略核武當作只是恫嚇；或是接受國務卿布林肯這類新保守主義派的意見，放行三種飛彈？茲事體大。對賴清德總統來說，或當注意類似事件在廿年前，也在台灣上演。當時，阿扁總統辦理入聯公投，美國國務卿鮑爾對北京說，美國不會容許。與其對立，當時的新保守派要角錢尼副總統與國防部長倫斯斐執意挑釁北京，「幾乎每周」都要阿扁繼續推動，小布希總統後來取鮑爾等現實派的立場。

眼前，萬一是新保守派得勢，烏克蘭乃至歐洲很可能遭殃，更嚴重則是世界陪葬。賴總統日前「拒簽和平協議，以備戰達避戰」，難道烏克蘭積極偕同北約備戰八年仍然不幸戰火焚身的災難，不是近在眼前的慘痛教訓嗎？備戰而無其他方案，備戰將不會是避戰，是必戰。