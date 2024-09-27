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超速社會爭道 煞不住的急躁
母親去公園散步回家，說她走騎樓時，遇到一機車騎士不肯禮讓。有人看不過去出來說公道話，惹得騎士十分不滿！
前幾天搭公車到台北，因是離峰時段，駕駛一路奔馳，到了台大醫院，遇斑馬線，公車按照規定忽然停頓一下，緊接著來個大轉彎，力道之強，讓我這壯年之人也差點跌倒。到了醫院，聽到一坐輪椅老翁正向親人解釋為何跌倒，原來是他下車動作太慢，一隻腳被公車門夾住跌倒。我聽了真是膽戰心驚！後來周一帶母親回診，我堅持要搭計程車，但計程車也是一路狂飆，我心想：這個國家的人，究竟在急什麼？
如果可以慢條斯理地開車，好好過日子，誰想過這種超速生活？
問題就出在現實不允許你慢慢來！追不上的房價、物價、繳不完的帳單…醫療費也變貴，很多人因操勞而生病，造成惡性循環。每個人都在輸送帶上跑步，許多人成為無法等待的人，控制不住情緒的人。
台中公車我不陌生！卅年前在台中清泉崗當兵，收、放假公車常招手不停，服務態度令人不敢恭維；十多年前和朋友到台中旅行時搭公車，遇到一位友善駕駛，才知道公車司機真是辛苦，一天待命十六小時，換算下來其實薪水不高。當然現在待遇可能有改善，但汽、機車不斷增生，每個人為生活不斷在超速，用命在爭道，應該慢速行駛的公車駕駛，不知不覺也被捲入這個漩渦。
斑馬線革命後，我也看到很多行人更肆無忌憚闖紅燈，說實話：無論駕駛或行人，都不知不覺成為打造行人地獄的一分子。
行人地獄很難消失！因為政府無法讓人民安居樂業，除了交通之外，還有居住地獄、詐騙地獄、毒品地獄…，讓人民焦躁不安！繼而將情緒反映在道路上。
除了加重罰則、落實嚴格取締，政府有沒有想過做個問卷調查，去問那些超速、闖紅燈、肇事的司機到底在趕什麼？而不是只問他們為何犯錯。如此，才有摘掉病因的可能。
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