聽新聞
0:00 / 0:00

公車問題癥結在缺駕駛

聯合報／ 陳永昌／台北市商業會前副秘書長（台北市）
9月22日東海大學一名學生不幸遭公車撞擊身亡，發生此事後，許多公車經過路口時，已會特別停下停等路人。 聯合報資料照片 記者黃寅／攝影
9月22日東海大學一名學生不幸遭公車撞擊身亡，發生此事後，許多公車經過路口時，已會特別停下停等路人。 聯合報資料照片 記者黃寅／攝影

台中市公車撞死女大生後，要求重罰肇事駕駛與客運公司的民意洶洶，部分網路鄉民繪聲繪影渲染客運公司後台很硬，才會讓長期重金補貼公車的市政府有意縱容，不敢下重手收回路權。

職業大客車駕駛素質是民眾長期詬病的老問題，駕駛人力嚴重不足主宰著整體經營環境惡性循環，這不是客運公車公司冷血，也不是地方交通主管機關放任不管，公車客運就這樣卡在無能為力的深淵中，問題癥結來自「缺駕駛」！

客運駕駛人力原本就有高齡老化現象，後疫情時期持續外流惡化，電商物流暨外送業再吸走大批年輕就業人力；在新血補充無門情況下，客運業者可以維持既有人力規模與車次密度已是萬幸，無法大刀闊斧有效汰除不適任員工，甚至不得不降低擇才門檻。當客運公車脫班成為家常便飯後，政府手上也失去政策裁罰威嚇力，因為根本沒有其他公車同業可以補位，行政處分唯一後果就是再減班乃至於路線停駛，民意強烈反彈與民意代表大聲抨擊後續連串反應在所難免。與其沒有公車可搭，只好繼續忍耐現有品質不佳的公車，這就是地方大眾運輸的殘酷現況。

公車客運駕駛不足是全台普遍性問題。台北市公共運輸處統計，二○二三年公車駕駛缺工超過一千五百人，為近五年來最高。交通部正大力推廣TPASS通勤月票，搭乘客運公車經濟負擔變輕了，卻變成「有乘客沒司機」，尖峰時段運能嚴重不足，民怨沸騰，不少通勤學子甚至放棄跨區就讀。公車客運駕駛人力「生食都無夠，哪有通曝乾」，交通部提升公共運輸運能淪為政策芭樂票。

公車客運駕駛人力短缺屬長期持續的結構性問題，即使台北市交通局已向中央提議開放外籍移工擔任駕駛員，無奈短時間內似乎看不到任何問題解決的曙光。

人力 公共運輸 公車

延伸閱讀

國安會：防衛韌性培訓40萬民力 明年3月小規模無劇本演練

桃機航廈自駕接駁得標商惹議 立委質疑有多次不良紀錄

台鐵董座薪資比照國營事業「員工卻最低薪」 交長：比照辦理從業人員優先

新竹強降雨連3日樹倒8起 民代批消防員淪為鋸樹班

相關新聞

福島五縣食品解禁 食安上路了嗎

食藥署七月廿三日預告全面解除日本福島五縣食品輸入管制，預告期六十天。本月廿五日食藥署表示，「預告期間無特殊反對意見，即起...

超速社會爭道 煞不住的急躁

母親去公園散步回家，說她走騎樓時，遇到一機車騎士不肯禮讓。有人看不過去出來說公道話，惹得騎士十分不滿！

更審精神鑑定 判死標準恐浮動

憲法法庭針對死刑做出有條件合憲性判決，致引發實質廢死質疑；對於目前卅七名死刑犯，尤其有涉及身心障礙者到底會產生如何影響，...

死囚人權是受害者恩賜

廢死聯盟強勢推動生命權不可剝奪，主張死刑不過是對加害人的一種報復性的懲罰工具，不是實現正義。但對於如何處理死刑犯的罪行、...

客運交通安全 應雙管齊下

台中市日前晚間發生行人遭公車撞擊事故，二名東海大學女生當綠燈跨越行穿線時，遭綠燈左轉的巨業客運公車撞上，一名學生傷重不治...

公車問題癥結在缺駕駛

台中市公車撞死女大生後，要求重罰肇事駕駛與客運公司的民意洶洶，部分網路鄉民繪聲繪影渲染客運公司後台很硬，才會讓長期重金補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。