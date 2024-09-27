公車問題癥結在缺駕駛

台中市公車撞死女大生後，要求重罰肇事駕駛與客運公司的民意洶洶，部分網路鄉民繪聲繪影渲染客運公司後台很硬，才會讓長期重金補貼公車的市政府有意縱容，不敢下重手收回路權。

職業大客車駕駛素質是民眾長期詬病的老問題，駕駛人力嚴重不足主宰著整體經營環境惡性循環，這不是客運公車公司冷血，也不是地方交通主管機關放任不管，公車客運就這樣卡在無能為力的深淵中，問題癥結來自「缺駕駛」！

客運駕駛人力原本就有高齡老化現象，後疫情時期持續外流惡化，電商物流暨外送業再吸走大批年輕就業人力；在新血補充無門情況下，客運業者可以維持既有人力規模與車次密度已是萬幸，無法大刀闊斧有效汰除不適任員工，甚至不得不降低擇才門檻。當客運公車脫班成為家常便飯後，政府手上也失去政策裁罰威嚇力，因為根本沒有其他公車同業可以補位，行政處分唯一後果就是再減班乃至於路線停駛，民意強烈反彈與民意代表大聲抨擊後續連串反應在所難免。與其沒有公車可搭，只好繼續忍耐現有品質不佳的公車，這就是地方大眾運輸的殘酷現況。

公車客運駕駛不足是全台普遍性問題。台北市公共運輸處統計，二○二三年公車駕駛缺工超過一千五百人，為近五年來最高。交通部正大力推廣TPASS通勤月票，搭乘客運公車經濟負擔變輕了，卻變成「有乘客沒司機」，尖峰時段運能嚴重不足，民怨沸騰，不少通勤學子甚至放棄跨區就讀。公車客運駕駛人力「生食都無夠，哪有通曝乾」，交通部提升公共運輸運能淪為政策芭樂票。

公車客運駕駛人力短缺屬長期持續的結構性問題，即使台北市交通局已向中央提議開放外籍移工擔任駕駛員，無奈短時間內似乎看不到任何問題解決的曙光。