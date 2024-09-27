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客運交通安全 應雙管齊下

聯合報／ 李克聰／消基會董事暨交通委員會召集人（台北市）
9月22日，東海大學一名學生不幸遭公車撞擊身亡（圖為事發路口）。記者黃仲裕／攝影
9月22日，東海大學一名學生不幸遭公車撞擊身亡（圖為事發路口）。記者黃仲裕／攝影

台中市日前晚間發生行人遭公車撞擊事故，二名東海大學女生當綠燈跨越行穿線時，遭綠燈左轉的巨業客運公車撞上，一名學生傷重不治，另一名則四肢擦挫傷。

繼交通部長陳世凱表示遺憾，並指出未來將持續與地方政府合作，積極改善危險肇事路口，同時持續要求就形塑停讓文化，加強宣導與教育；昨天盧秀燕市長也提出五項改善行動因應，重罰業者外也要求業者重新進行行車安全教育訓練、這次事故路口與全市廿大易肇事路口重新檢視強化安全措施、提高業者重大事故記點比重，情節重大者將扣除業者補助款及收回路權嚴懲、要求年底前全面完成安裝行車安全輔助系統，並要求駕駛如不遵守安全規範將重罰。

近年來台中市及其他縣市的客運交通事故都有明顯增多趨勢，其風險形態除了路口未停讓行人事故外，還有因駕駛身心狀況不佳之自撞事故、任意變換車道導致碰撞、開得快又急造成乘客在車上摔倒、未依規定安全停車上下客等，另外還有因駕駛情緒管理不佳，與乘客爭執甚至飆罵的失控情形。但陳部長及盧市長的因應改善措施，都是已行之多年的政府作為。從今年一至六月行人事故死亡還比去年同期增加十人看來，只能治標無法治本，甚至，嚴懲及重罰反會使目前客運不佳的經營環境惡性循環。

客運交通事故明顯增多之根本原因，是年輕人不願投入客運駕駛工作，造成駕駛短缺及高齡化問題愈來愈嚴重，導致業者找不到足夠的合適駕駛，因要爭取其他公司駕駛加入，又怕原有駕駛流失，只能以增加待遇互相競爭，卻無法有效管理與要求，造成身心不佳的駕駛風險逐漸增高；加上部分路線過長的駕駛短缺排班困難，造成駕駛無法有效休息，疲勞駕駛的問題惡化、尤其是高齡駕駛，自然使交通事故風險增加。

筆者建議應雙管齊下，分別從營運路線整合調整或縮駛，促使駕駛工時管理更人性化，有效減少疲勞駕駛及身心狀況不佳的風險，並由政府補助及輔導業者，有效改善駕駛工作環境及保障有吸引力的待遇，促使年輕人願意投入職業駕駛工作，業者也能依規定正常管理，形成良性循環，從根本改善客運的交通安全問題。

另外，在交通工程方面，應在可行範圍盡量改善路口行穿線退縮並加強夜間照明，讓駕駛轉彎時能有完整清楚視野，業者應教育並要求駕駛使用行車輔助預警系統。同時運用各種管道宣導提醒所有民眾在跨越行穿線時，要特別注意提防左轉車輛、尤其是大型車輛在夜間下雨視線不佳的安全風險，期望悲痛的事故以後不再發生。

交通事故 風險

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