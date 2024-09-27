福島五縣食品解禁 食安上路了嗎

食藥署七月廿三日預告全面解除日本福島五縣食品輸入管制，預告期六十天。本月廿五日食藥署表示，「預告期間無特殊反對意見，即起宣布上路」。事實上，消基會在預告期間即強烈反對解除日本福島五縣食品輸入，吳榮達董事長說：「難道消基會的意見不算特殊反對意見？」請教食藥署什麼才是「特殊反對意見」？是要拍桌還是翻桌子？一意孤行的全面解禁，消費者的食安「上路了」嗎？

二○一一年日本福島發生核電廠事故，全球五十三個國家地區紛紛對日本食品採取管制措施，雖然近年各國已逐漸解禁，仍有韓國、中國大陸、俄羅斯等仍採取限制。

日本農林水產省廿五日公告，台灣放寬福島等五縣核災影響的食品進口，日本其他地區食物進口已經完全不必檢附放射性檢測報告，先前禁止進口的五縣野生鳥獸肉、菇類及漉油菜，只要附上放射性物質檢測報告書及產地證明書，便可解除進口禁令，也取消了其他地區需附放射物質檢測報告書的義務。

再依其附件說明，福島核災五縣以外的日本產品，像是岩手縣與宮城縣的水產品，宮城縣、埼玉縣與東京都生產的嬰幼兒食品、奶粉，靜岡的茶，以及岩手、宮城、山梨、靜岡四縣的菇類，原本都必須檢附放射性物質檢測證明書，現在已不需要。

這是繼二○二二年二月放寬限制之後的更進一步門戶大開的措施。尤其開放福島五縣野生鳥獸肉，真是太不可思議，野生鳥獸四海為家、無所限制、無所不去，其所到之處、所食食物，無不潛在更大的風險；其次，日本其他地區食物進口完全不必檢附放射性檢測報告，更是令消費者感到憂心忡忡，宮城縣、埼玉縣生產的嬰幼兒食品、奶粉，竟然也不須檢附放射性物質檢測證明書。國內已經連續四年生不如死，出生人數少於死亡人數，在少子女化成為國安危機的此刻，竟然不為嬰幼兒的食品、奶粉嚴加把關，政府的施政作為不是應該為全民打造一個安居樂業的家園嗎？

在此呼籲衛福部為了全民的食安，應該懸崖勒馬不該門戶洞開，並擬定周延的把關配套措施；立法院應傾聽民意要求衛福部嚴加把關，並要求及時公告周知日本福島五縣進口項目及數量；消費者為了家人的健康，購買日本的食品要看清標示；更呼籲貿易進口商，不要進口有風險的日本食品，以免屆時血本無歸。