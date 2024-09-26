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避電價飛漲 應檢討儲能與氫電政策

聯合報／ 陳立誠／台灣能源部落格版主（台北市）

日前報上有一則重要新聞，但似乎沒有引起太多關注。該新聞報導經濟部長郭智輝約見離岸風電三之一期、三之二期得標業者，明確表示，國產化若涉及「不可抗力」及「不可歸責」事由，將朝通案原則、個案審查方式，給予業者協助。外界解讀，此舉形同對三之一、三之二期國產化大鬆綁。

這則新聞背景為何？政府極少在工程標案決標後更改遊戲規則「圖利」得標廠商，這是公務員大忌。但此次政府退讓倒是不得不爾。

這次政府政策大轉彎完全是因為受到國際壓力。蔡政府一上任即力推以綠電取代核電的錯誤政策倒還罷了，但錯上加錯，異想天開，未經過審慎評估，即決定在推動離岸風電之際，同時推動離岸風電產業。經過一番荒腔走板的招標程序，經濟部以全民付出近兆元「學費」代價，推動國內風電產業，經濟部因此遭監察院提出糾正。

蔡政府原規畫在二○二五年完成五七○萬瓩的離岸風電建設。希望在此基礎上，國內風電產業能站穩腳步，「進軍國際」。但不要說進軍國際，在二○二五年後之國內離岸風電標案（即三之一期及三之二期），國內製造廠商仍然需要政府「保護」，方能成為國際風電開發商的下包供應商。所謂政府保護就是政府在招標時，對國產化有硬性規定，迫使國際開發商非在國內採購不可。

但對國內外廠商差別待遇，保護國內產業，犯了世界貿易組織（WTO）大忌。在台灣參與風電投標的開發商多半為歐洲廠商，歐盟就老實不客氣的以台灣違反WTO承諾，在七月底將台灣告上WTO。經濟部原先立場為已招標的三之一及三之二期仍適用原國產化規定，三之三期後之標案取消對國內產業的保護。

經濟部依此立場，在本月與歐盟展開協商。但談判踢到鐵板，歐盟並不接受經濟部三之一及三之二期生米已煮成熟飯的託辭，堅持一切照WTO規定辦理，方有日前經濟部長對已決標的兩期標案國產化規定大鬆綁的決定。既知如此，何必當初？其實民間人士在當年政府強推風電產業之際，老早由簡單SWOT（強項、弱點、機會、威脅）四個角度分析，規勸政府不應一意孤行，強推必將失敗的風電國產化政策。

蔡政府當初承諾二○二六年至二○三五年每年平均增加一五○萬瓩離岸風電裝置容量，除因應台灣出口廠商的綠電需求外，也隱含扶持國內風電產業的深意。但大力推動風電加上屆時四千萬瓩的光電，將造成二○三五年不穩綠電滲透率太高的窘境。目前風電國產化面臨極大不確定性，賴政府應利用此一機會，檢討為因應綠電過多，防止棄電而推動之儲能與氫電政策，苦民所苦，避免強推造成電價飛漲，全民幸甚。

歐盟 電價

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