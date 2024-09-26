打炒房特調 應去苦回甘

國內房市投機者與囤房行為推動房價居高不下，央行為避免房市過熱及潛在泡沫風險，十九日推出第七波房市選擇性信用管制，對房市降溫調控，但也有人擔憂「錯殺無辜」，央行總裁楊金龍前天表示會提配套方案。

央行這次新政策聚焦於收緊貸款成數與寬限期，並擴大適用範圍，試圖抑制房市炒作行為。但這杯「房市降溫特調」究竟是甜還是苦？它將如何影響市場與經濟？

甜味：穩定房市、打擊投機

這次政策的亮點，在於對多戶持有者及投機者的限制。根據規定，自然人名下若已有房屋，申請第二戶貸款的最高成數將從六成降至五成，而第三戶以上及高價住宅的貸款成數則由四成調降至三成。此外，這次的貸款限制適用範圍已擴大至全國，不再局限於特定熱區，大幅增加投機炒房者的資金壓力，進而降低炒作，抑制房價快速上漲的勢頭。

房市長期以來因投機者推動而導致供需失衡，無自住需求的炒房行為搶奪了原本屬於首購族和無房族的資源。此次政策的另一個目標，便是將資源優先分配給真正有自住需求的購房者。透過取消首戶房貸寬限期的安排，無自住需求的投機者將被迫承擔更多資金壓力。

房市過熱往往與金融體系內的風險增加密切相關。當市場資金過度集中於房地產領域，若房價突然回落，銀行系統可能面臨大量不良貸款風險。此次政策透過嚴格限制公司法人與多戶購屋者的貸款條件，實際上是對整體金融體系進行風險管理。當投機者逐步退出房市，房價走勢更加穩定，銀行系統的風險也會相應降低。

苦味：壓抑房市流動與購房

儘管該政策對抑制投機行為有顯著的效果，但對部分有自住需求的購房者而言，政策帶來的「苦味」也同樣明顯。此次管制中，自然人第一戶購屋貸款不得享有寬限期，這意味即使是首次購房者，資金壓力也將增加。對於中產家庭或有換屋需求者，貸款成數的降低可能會抑制其購房意願。

房地產與建築、裝潢、金融等產業密切相關，房市調控將不可避免對這些行業產生連鎖反應。當貸款條件收緊，可能導致整個產業鏈的萎縮，對於依賴房市發展的中小企業來說，衝擊尤為顯著。

此外，房地產貸款縮減後，銀行的相關業務也將受到影響，金融業的部分收入可能面臨下降壓力。一些投機者或會在房價下跌的預期下拋售房產，進一步導致房價下滑。

甜苦交織：政策效應的兩面性

這次央行的「房市降溫特調」雖然能夠有效抑制投機行為，促進房市健康發展，但其潛在的苦味也不可忽視。整體來看，政策的實施可能短期內打擊市場流動性，影響部分群體的購房能力，並對房地產相關產業帶來壓力。然而，從長期角度來看，這項政策有助於減少房市泡沫風險，為無房者創造更多機會，並保護金融體系的穩定性。

房市政策的設計，始終是一場平衡術—在抑制投機行為與維持市場健康之間取得平衡。此次央行推出的第七波房貸管制政策，是針對市場過熱的必要措施，未來，如何根據市場反應進行微調，將成為這杯「特調」是甘甜回甘、還是苦澀難耐的關鍵。