公車轉彎SOP要落實

東海大學學生遵守規定走在斑馬線，公車司機左轉自稱未發現兩位學生行走在斑馬線，駕駛的慢停看、指差辨認與ＡＤＡＳ駕駛輔助系統，三者同時失效的可能性極低，如果有一項確切落實做好，就不會發生這起重大死傷事件。像公車上的ＡＤＡＳ發出警告訊息，表示有接近人員狀況，就應停車檢視，等狀況排除，警告訊號熄滅才能前進，豈有自認沒問題繼續行駛，顯示駕駛交通安全教育出現重大問題。

回想以前在飛行部隊，每天任務提示都有飛安小故事報告。早年曾發生直升機換防，眼看機場快到，然儀表板出現傳動箱滑油壓力低、溫度高，面板注意燈亮起，應實施落地檢查，然駕駛員認為快到機場撐一下，沒想到這麼一撐，導致機毀人亡。這故事告訴飛行員，遇狀況就是要按程序即時處理，不能藐視警告訊息。

同理公車駕駛員關係到大眾的安全，ＡＤＡＳ行車前各系統應納入檢查項目，行車中發出警告訊息，就是要停車檢查，避免影響公眾安全。

請重視歷年來的車安小故事，避免重蹈覆轍，管交通的政府官員該加油了！