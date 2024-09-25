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請總統致電交通部長
今年一至六月，行人事故死亡一八三人，比去年同期增加十人。其中以車輛未依規定暫停讓行人釀卅九人死亡，占比最高。
行人地獄惡名難洗刷。賴清德總統致電（罵或唸）環境部長彭啓明，引發爭議、批評；若賴總統關切此事、致電交通部長，多數民眾會認同。
車輛未依規定暫停讓行人，（致死）占比最高。明年度，政府編列媒體宣傳費暴漲六十五％。「綠媒」餵飽飽，被外界詬病；若能用在培養「停讓行人」文化、交通宣傳與教育，是社會之福。
前述車禍路口，其斑馬線靠近外側，讓轉彎的車輛、走斑馬線的行人，反應時間較短，是隱憂；將斑馬線往內退縮（須移走號誌燈和植栽），有助於交通安全。
增（畫）設標線，對安全有益。車輛依照標線行駛，避免「切西瓜」；大車在路口「切西瓜」，一下子就轉彎，容易肇禍。畫設「標線型圓環」，效果會更好，依循標線、繞過圓環，車速減慢，給司機和行人反應時間較長，安全助益也多。
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