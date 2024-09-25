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科技．人文聯合講座／免費試用真開心 付費訂閱要小心

聯合報／ 趙坤茂／台灣大學資訊工程系教授

因作業需求，小明在平板上免費試用一套文書軟體，非常容易上手，而且相當實用。當使用到某些進階功能時，該軟體顯示必須付費訂閱才行得通，其訂閱年費折合台幣約五百元。

由於作業繳交期限在即，小明選擇付費訂閱該軟體，並順利在進階功能的輔助下完成作業。其後，小明因再也無需使用該文書軟體，就淡忘了訂閱事宜。直到前陣子，收到一封下年度年費扣款成功的簡訊，才驚覺自己尚未取消訂閱。

小明對自己的後知後覺相當懊惱，筆者告訴他類似事件經常發生，務必在第一時間趕緊詢問能否退訂和退費。所幸那家軟體公司並非無良業者，收件後馬上就退費給小明。

該文書軟體本是一次性買斷的軟體，在三年前改為訂閱模式，要求使用者每年繳交年費。當年改制時曾遭老客戶群起抗議，最後不得不退讓一步，將原先購買的使用者列為經典用戶，讓他們可以終身使用現有功能，以及所有曾購買的附加功能，也可透過優惠方案訂閱新增功能。

正所謂「工欲善其事，必先利其器」，我們使用電腦和手機時，都會想方設法蒐羅適合需求的應用軟體和平台。這些服務有些免費（free），其獲利來源包括廣告、聯合行銷、使用者的人數及資料等；有些必須額外付費（premium）成為會員，始可使用進階功能。例如在某影音平台，付費會員可享⁠用⁠不受廣⁠告干擾⁠的⁠服⁠務⁠，以⁠及⁠離⁠線⁠播放和⁠背⁠景⁠播⁠放⁠等功⁠能。付費機制往往採用「免費增值」（freemium，為free和premium的合體字）模式，使用者免費試用一段時間後，自動成為付費會員，必須定期繳交會費。

免費試用時固然很開心，但自動轉為付費會員時就得格外小心，才不會讓錢財白白流失而不自覺。的確，訂閱服務讓生活更輕鬆愉快，但從帳戶自動扣款的額度可能會隨時間快速累積，尤其當我們在免費試用到期時忘記取消。

幸運的是，有些應用軟體可追蹤定期付款，也可幫忙留意那些可能不再需要但仍付費的訂閱。不幸的是，這些工具多半採「免費增值」模式，試用一段時間後，可能帳單又多出一筆訂閱支出。這就如同教人斷捨離的書，有時該書也會成為購買者必須斷捨離的物件。

其實，訂閱錢坑不只發生在網路，實體通路也處處可見。本世紀初，筆者曾向一家知名出版社採購一套兒童美語錄影帶，內容相當生動活潑。多年後，閒來無事查看信用卡帳單，發現每半年就有一筆該出版社的扣款。只怪自己粗枝大葉，那些早已不用的錄影帶，竟然年年繳交維護費用而不自覺。令人不齒的是，該出版社默默坑錢發大財，在扣款前未曾徵詢客戶需求，而扣款後也未再另函告知客戶。

不經一事，不長一智，當過冤大頭之後，筆者對相關訂購及扣款都格外小心。一時小小悶虧，或許能幫未來省下大大荷包呢！

使用者 客戶 年費

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