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偵查不公開 檢洩密無妨？

聯合報／ 楊劼／法律工作者（台北市）

台北地檢署偵辦京華城案，黑金組檢察官全員出動，用盡偵查手段，大規模搜索扣押，羈押禁見被告；然而檢方卻配合特定媒體，天天偵查大公開，開放輿論公審，令人懷疑北檢不但違反偵查不公開，甚至企圖利用媒體報導帶風向球。

欣慰看到廿四日聯合報報導「偵查不公開根本是笑話」，報導內容不但點出目前檢方辦案與媒體報導的亂象，也提出社會對執政當局的期待「檢察官掃除貪腐絕對符合人民期待，但追訴犯罪不能犧牲人權」。連檢察官論壇都出現「請法務部或學院開課要如何學會被媒體經營的課程」之言論。

檢察官是偵查犯罪的主體，在刑事偵查階段，基於無罪推定原則，保障犯罪嫌疑人和相關人的權益，使國家有效行使刑罰權。檢察官不得公開犯罪嫌疑人的偵查內容，包括犯罪嫌疑人的自白供述、偵查的方法和搜索羈押、相關的證據卷宗筆錄等等。

偵查不公開原則，社會大眾朗朗上口，但台灣媒體競爭激烈，檢察官為求辦案績效，往往與媒體合而為一，偵查不公開根本已成笑話。

前幾年的八里雙屍命案和南港小模姦殺案，媒體在偵查階段對犯罪嫌疑人的報導，使得犯罪嫌疑人遭受質疑與輿論壓力，最後雖查無證據獲得不起訴處分，但相關當事人所受的傷害卻無可回復。

最近的京華城案異曲同工，媒體報導檢方偵查細節，天天上演新劇情，加上名嘴和民代接連爆料，引導檢方辦案；若是當事人出面否認，反而被民代和名嘴指為「隔空串證」，彷彿民代與媒體已成司法案件生死的定奪者。

熟悉刑事訴訟實務的人都有這樣的經驗，在偵查庭內，辯護律師常會被檢方告誡不得洩露案情，否則以洩密罪移送法辦；事實上，近年來確實有數十位律師被檢方以洩密罪偵辦，然而檢方卻從未以標準約束自己。從法務部的統計資料可看出，過去五年違反偵查不公開檢討案多達七二五五件，卻沒任何一位檢察官因違反偵查不公開被起訴，檢方要求被告和律師不得外洩偵查秘密，自己卻違反偵查不公開原則。

媒體和民代不是訴訟當事人，不受偵查不公開原則的約束，但特定媒體和民代卻屢屢精準報導與爆料偵查內容，甚至法院准駁羈押的理由書皆曝光，是否也涉及洩密？檢方應有所作為，不應讓外界質疑檢方利用媒體或民代打擊政治對手而帶風向球，否則最後賠上的是司法公信力。

京華城案 律師 檢察官

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