地緣政治風險下 重拾產業王道領導力

最近中東情勢吃緊，黎巴嫩真主黨呼叫器及其他低端電子產品的爆炸事件，加上以色列連日來的空襲，使得全球恐怖主義及地緣政治的風險急遽上升，甚至危及全球供應鏈的實質運作，產業發展的前景危機重重，因而降低地緣政治風險也成為跨國企業的主軸思維。

拜盛名之累，台灣在黎巴嫩遭恐怖攻擊中也受池魚之殃，地緣政治對科技與經濟所造成的影響不容忽視，但政府似乎束手無策。近年來，政府在產業發展上，創造了無數的海市蜃樓及大餅，於今尤甚！最近赫然發現，台灣朝野的「領導力」原來暗藏在各部會的宣傳文字中，各部會廣設文宣部門，積極扮演「假作真時真亦假，無為有處有還無」。執政者「以民為先」的宣示，雖官員琅琅上口卻常常流於口號，而相關部會也逐漸把「政令宣傳」當成施政主軸，地緣政治風險管理也就順理成章成為宣傳的一部分了。

科技產業發展涵蓋治理面、經濟及策略前瞻面、技術面、產業面、社會面，也就是全方位「領導力」的表現。近半世紀以來，台灣政治制度雖模仿美國，但產業發展另有一套「儒家」資本主義的模式，政府直接介入產業發展，也就是當年工程師治國的盛況。拜全球供應鏈垂直分工「共榮、兼榮」王道領導力的運作下，成功為台灣發展出唯一護國神山的榮景，至今仍是津津樂道的故事。

賴清德總統上任已逾四月，上任之前規畫的「五大信賴產業」（半導體、ＡＩ、軍工、安控、次世代通訊產業），似乎缺少執行策略細節及領導力。例如，賴清德信誓旦旦宣稱無人機產業將在二○三○年達四百億的規模，諸多「綠友友」企業及組織已紛紛卡位，相關部會也做好了「軍容壯大」的宣傳工作，但無人機產業在大陸品牌大疆強勢領先全球，以及在台灣供應鏈不穩與地緣政治的影響下，政府這樣沒有底氣的宣傳是否太過樂觀了？

台灣正陷入科技發展國家隊的虛無縹緲境界中，而地緣政治及供應斷裂的風險更是雪上加霜，故重振產業領導力應是當務之急，中華文化的「王道」經營策略極具參考價值。一九二四年，孫中山先生於神戶的一場演講中闡述了王道的內涵：「東方的文化是王道，西方的文化是霸道；講王道是主張仁義道德，講霸道是主張功利強權。講仁義道德，是由正義公理來感化人；講功利強權，是用洋槍大炮來壓迫人」。

在全球競爭的市場中，王道的真實意義應在於首先壯大自己，然後攜手、拉拔供應鏈上的夥伴共襄盛舉，是共榮、兼榮的經濟發展模式，也是儒家文化領導力的呈現。

領導力在地緣政治及戰火陰影下顯得格外重要，融合儒家文化及王道思維，似乎符合現階段全球產業共榮、兼榮的政經情勢。當政者該以天下蒼生為念，放下意識形態和政治操弄的手，重拾王道及東方領導力，先從壯大本身產業與科技實力下手，務實布局台灣產業的轉型，為時未晚。