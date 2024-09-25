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七面作戰 以國能贏嗎？

聯合報／ 陳能鏡／退休公務員（台北市）

去年十月爆發以哈戰爭以來，以軍忽而挑釁伊朗，激起親伊朗民兵加入，今又升高對真主黨的衝突，似有意要把黎南變成第二個加薩。中東全面區域戰爭一觸即發，全球安全與經濟恐陷入不可知未來，以色列真能贏得這場失控的戰爭？

以哈戰爭已打破以國作戰廣度與長度。以色列人口有限，國內資源貧乏，國土狹小，戰略縱深不足，避免境內成為戰場，因此自建國初期的三次以阿戰爭，以及二○○六年的以真戰爭，以軍均採起奇襲戰術以求速戰速決，並在適當時機接受國際調停，以收作戰最大利益。今以哈戰事即將周年，以軍不但未能完全占領加薩，哈瑪斯武裝分子在北、中部重新集結，且有新成員源源不絕加入，至今仍頑強控制地面，對以軍採取持久游擊戰術。

真主黨是中東地區武力最強、成員最多的伊斯蘭武裝團體，戰力甚至超越許多國家，在以哈戰爭爆發次日，即對以國北境發動火箭與飛彈攻擊，迫使近七萬以色列人遷離戰區；此外，以國莫名轟炸伊朗駐黎巴嫩大使館，迫使伊朗於四月中旬直接對以色列本土發射飛彈與展開無人機攻擊，也激起親伊朗武裝民兵葉門青年運動、伊拉克伊斯蘭反抗軍等對以國發射飛彈與火箭。曾擔任以色列國防軍首席戰略顧問的歐瑞翁指出，以色列現今已展開七面作戰且戰事延長，對以國人力資源、經濟及政治產生嚴重的負擔與挑戰。

國際社會漸失對以色列的支持。以色列的建國、生存及壯大，都受助於盟國的支持，如英國提出的貝爾福宣言讓猶太人得以建立民族家園；又如美國於第一次以阿戰爭期間堅持停火，給予以軍喘息之機以進行整編擴充；最近的則是今年四月，美、英、法及約旦協助攔截伊朗對以色列本土發射的飛彈，法國海軍甚至提供雷達覆蓋。但因以色列對加薩居民無差別攻擊及停火協議的多次挫敗，國際社會對以國的支持度日漸減低，聯合國大會於日前甚至通過決議，史無前例要求以色列需於一年內撤出西岸及賠償巴人損失。對於此次以真高強度交火，聯合國警告軍事無法帶給雙方安全，英國外長要求雙方立即停火；美國總統拜登則表示，盡一切可能防止戰事擴大，已不若以哈戰爭之初，西方列強紛紛重申保護以色列的生存權和自衛權。

以色列亦面臨國內困境。以哈戰爭爆發前，以色列已是一個政治分裂、國防預算短缺、兵源不足的國家，最佳戰略應是先救人質，再瓦解哈瑪斯與占領加薩，但以軍卻反其道而行；加之內唐亞胡拒絕清楚解釋戰勝哈瑪斯後的任何積極性願景，戰時內閣滿意度持續低迷，無法靠擴大打擊面及解除北境威脅讓國人返鄉而增加支持，以色列恐難以一個團結的國家及新戰略，戰勝以伊朗為首的反抗軸心聯盟。

在地理上，台灣距中東有段距離，在外交及經貿上，中東也已不再是台灣的重要對象，但中東豐富的油源與天然氣，仍是我方重點關切區域。政府應隨時掌握情勢發展，同時加強與以色列及伊斯蘭國家的交流合作，更須多研究當地宗教、民情等，甚至於激進組織發展特徵。一旦我國人或廠商捲入衝突或恐攻案，才能及時提供協助或釐清真相，不讓金阿波羅呼叫器涉恐處置不宜案再發生。

以色列 伊朗 戰爭

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