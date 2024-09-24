美為何「突然」重視2758決議

國民黨與民進黨又一次在聯合國相關議題上進行正面對決，只不過這次的場子換成了立法院。上回這樣的對決，是在十七年前的二○○七、○八年，馬英九第一次競選總統；公投綁大選，國民黨是要「返（回）聯（合國）」公投，而民進黨就是要「（加）入聯（合國）」公投。一字之差，何止千萬里！但本質仍不脫統獨之爭。

縱觀此次的立院二七五八之爭，民進黨舊調不改，還是想用聯大二七五八決議案的「歷史不公」勾起悲情，然後繼續製造反中養料，反正就是不論歷史事實如何，只要配合美國與中共對抗即可；所以在立院論述中錯亂不堪，其論述認為「二七五八號決議僅提及中國在聯合國代表權，全文未提及台灣，與我國無涉」、「中華民國台灣是主權獨立的國家與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能在聯合國等國際組織代表台灣人民」。

這個說法是連史實都不顧了？「全文未提及台灣，與我國無涉」？民進黨團的說法中，這個「我國」是哪一國？而「中華民國台灣」又是哪一國？

當然，最有意思的是美國的態度。早在二○○七、○八年時，美國受夠了陳水扁執政的苦頭，一心支持馬英九，自然也就對彼時民進黨的「入聯公投」嗤之以鼻，也沒有「發現」聯大的二七五八決議案有何不妥之處。美國「突然發現」二七五八決議案不利於台灣，是在川普出任總統的時代，那也是美國國力下降最快，中共實力相對美國上升最快時。美副國務卿坎伯在日前的聽證會上更清楚的表白「中國已成為美國最大的挑戰」、「這種挑戰甚至超過冷戰時期」，這個概念的背景大致可以說明為何美國會在此時「突然」發現二七五八決議案的重要性。

但如果仔細觀察，美國內部在對台問題上也不是完全同調。一向支持台灣，並且在華府享有相關影響力的布魯金斯研究所研究員卜睿哲，就在民進黨立院黨團提出此案前，出了一篇題為「為何美國與台灣的安全夥伴關係重要」的文章，除了警告民進黨政府應清楚表明不追求法理台獨，還點出當年馬英九時代的兩岸政策概念，可以緩和兩岸的緊張。

但其中最重要也最有意思的一點是，卜睿哲在文中清楚表示台北與華府應該要校準彼此的政策，以避免使北京認為武力是唯一的選項。如果說成白話文，就是要賴清德政府的政策不要成為自走砲，不要成為美國安全戰略的負擔。看來，在選舉時期的美國也真是夠亂的。