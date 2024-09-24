台灣問題國際化 反陷內國化

日前行政院長卓榮泰宣稱，二七五八號決議不涉及台灣任何政治地位的最終立場；台灣聯合國協進會宣達團籲請重新審視二七五八號決議，支持台灣成為其正式且獨立的會員國；澳、荷國會相繼聲明拒絕中國扭曲二七五八號決議，籲開啟台灣參與國際組織。政府從國內到國際分進合擊宣傳造勢，一時似乎台灣問題國際化趨勢明朗，然此對台灣拓展國際空間究竟有何實益？恐難有期待。

首先，分進合擊衝撞一中原則及國際社會一中體制。此前在台召開的對中政策跨國議會聯盟年會曾通過決議，宣稱二七五八決議並未提台灣政治地位，也無從主張中國對台擁有主權。接著，台灣聯合國協進會宣達團倡議「二七五八號決議文不代表台灣，台灣不屬於中國的一部分」。這種說法衝撞大陸構築的國際社會一中體制。

其次，藍綠政黨因國家認同分歧，對決議解釋產生嚴重爭論。民進黨立法院黨團呼籲朝野黨團就「聯大二七五八號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明；但國民黨則提案「中華民國自始反對二七五八決議」，以中華民國名義重返聯合國為主軸。

復次，藍綠對決議解釋符合憲法精神爭論。民進黨立法院黨團宣稱，荷、澳於各自國會中通過新決議案宣稱中國對台灣沒有主權，台灣不是中國一部分。這其實違反憲法一中，及兩岸領土及主權重疊的憲法主張。兩岸關係應是互不承認主權、互不否認治權。國民黨立委主張應回到「中華民國主體性」，以符合中華民國憲政體制及國家利益，支持以「中華民國」擴大參與國際組織。

再者，美國官員批判二七五八決議，卻未在聯合國及世衛組織提案支持台灣參與。美國官員宣稱該決議並未處理台灣參與國際的問題，例如ＡＩＴ主席羅森伯格宣稱，決議並無排除任何國家與台灣建交，更無排除台灣有意義地參與聯合國體系。但美國並未與台灣發展正式的外交關係，雖呼籲擴大台灣的國際空間，卻未在聯合國大會及其他國際組織提案讓台灣參與。

最後，兩岸無政治對話基礎，反致台灣陷入國際空間日益萎縮困境。大陸當局對聯大二七五八號決議的詮釋，是立基於一個中國原則及台灣是中國一部分，界定台灣問題是內政問題，而非國際問題，藉建構一中體制國際社會，孤立台灣、掣肘台灣參與聯合國或其他附屬的國際組織。

回顧陳水扁主政時，第一個斷交國是諾魯，為其執政二年三個月後發生；蔡英文主政第一個斷交國聖多美普林西比，為其就任後約五個月發生；賴清德當選後約兩周，諾魯宣布與大陸再次建交，足見大陸對民進黨籍總統觀察期愈來愈短。

當執政黨意圖將台灣問題國際化，反讓自身更陷入緊箍咒，愈要擺脫卻更加被綑綁。台灣國際活動空間日蹙，一中原則具有排他性，成為零和賽局。

現階段兩岸陷入螺旋敵意關係惡化，其主因在於執政黨不承認九二共識。各國挑戰中共在國際社會建置的一中體制似乎力道有限，甚且還附和之。

台灣無法參與聯合國體系專門組織的情況日趨惡化，官員或媒體無法參與相關會議，甚至一般民眾也難以進入聯合國總部。尤其是自提出兩岸互不隸屬、新兩國論後，執政黨愈想將台灣問題國際化，愈要宣稱兩岸互不隸屬，就會更激發中共加大反台獨及反干涉的力度，形成愈掙脫卻愈緊縮，愈要台灣問題國際化，反陷入內國化的弔詭。