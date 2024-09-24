科技．人文聯合講座／漫畫與AI

林一平 淡江大學邀請我演講關於ＡＩ應用於人文藝術的概念和方向。我個人喜歡創作插畫，但苦於本職工作繁重，又無法像漫畫家一般利用助手實現創作。直到生成式ＡＩ技術日趨成熟，在其協助下，我能輕鬆將插畫轉化為生動的動畫。個人的經歷，成為演講中的實例。

我小時候喜歡看手塚治虫（1928-1989）創作的《原子小金剛》，也因此熱愛漫畫。手塚治虫大學時攻讀醫學，但沉迷於漫畫創作不可自拔。在醫學院階梯教室上課時，常常利用抄寫筆記的空檔畫漫畫。為了避開教授的視線，他選擇坐在最後排，直到有一次打翻墨水，引起教授注意，事情才曝光。教授叫他過去，給他忠告：「手塚啊，你就算真的當上醫生也只會是個庸醫，八成還會醫死五、六個人。為了世人著想，拜託你趕快放棄從醫，去當你的漫畫家吧。」然而手塚治虫未接受勸告，仍然努力通過實習與國家考試，取得醫師證書。

手塚治虫在醫院工作時仍孜孜不倦地在雜誌連載漫畫，出版社編輯往往偽裝成病患，找他催稿。他也曾在下班後請護士小姐進入值班室，鎖上房門一整夜，隔天護士出來時蓬頭垢面，疲憊不堪。因此有謠傳，他和護士小姐有不正當曖昧關係。其實是因為截稿日急需人手，於是找護士小姐幫忙當臨時助手，修改原稿。他的漫畫作品聞名於世之後，仍然保留醫生身分，常幽默地說，漫畫不過是副業。

手塚治虫以無比的熱忱創作漫畫，作品產能極高，但仍有許多構想因時間和精力的限制無法實現。他經常掛在嘴邊的說：「如果有更多人可以幫我，那就好了。」於是創立了助手制的漫畫製作流程，以大幅提升作畫交稿的速度。因此，我想像，像手塚治虫這樣富有創意的漫畫家，若有ＡＩ的協助，必能創作出更多不朽的經典動漫。

的確，手塚治虫的兒子手塚真在訪問中表示，如果手塚治虫還在世，他絕對會成為ＡＩ的重度使用者。許多人擔心ＡＩ技術會讓創作者失去工作。然而，手塚真對於ＡＩ與人類的協作持積極樂觀的態度，認為ＡＩ不會取代創作者，而是協助創作者釋放更多可能性的工具。有創意的人，能掌握ＡＩ工具，擴增自己的能力，利用ＡＩ孕育出更多創意，為他們創造更多的工作機會。

二○二三年時手塚製作公司在「週刊少年Champion」上連載ＡＩ生成的新作「怪醫黑傑克」，在利用ＡＩ來協助創作時，更挑戰ＡＩ的極限。儘管ＡＩ能生成基本的劇情和人物設計，故事的最終精細調整和創新設計仍需要由動漫家完成。

手塚治虫認為一個人失敗的關鍵，在於「井底之蛙」的思維。他一向無畏挑戰，不斷創新。ＡＩ的引入不僅是手塚精神的延續，更為漫畫領域帶來更多可能性，協助探索新的創作方式，使漫畫的故事結構更加豐富多樣。手塚治虫的精神在ＡＩ時代仍將發光發熱，讓更多人能夠感受到他的創作魅力。ＡＩ與漫畫創作的結合，不僅是對手塚治虫的致敬，更是對未來漫畫創作的美好展望。（作者為前科技部代理部長）