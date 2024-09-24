全球人才戰 台灣淨輸入或淨輸出？

國發會近期在行政院會報告「國家人才競爭力躍升方案」，估計到二○二八年台灣將有卅五萬人才缺口，需引進十二萬名外國專業人才及八萬名外國技術人員，以充實台灣競爭力；甚至為吸引高階人才來台，將修改《外國專業人才延攬及僱用法》，發行「全球菁英卡」，取得這張卡來台的外國人才，一年後可申請永久居留。

這樣說來台灣應該是人才的吸鐵，可是同時媒體上也有一個「台積電寶寶」的爆料新聞，內容是護國神山台積電在美國亞利桑那州設廠，台積電外派美國的工程師生產力驚人，近二年已生產超過二百名美國寶寶。英國ＢＢＣ二○二二年時曾採訪過台積電外派工程師，受訪工程師就表示，願意外派的原因之一就是想生孩子，讓孩子取得美國公民，自己也可能入籍美國。據報導，台積電在台的工程師平均年薪約台幣三百萬元，台積電在美國的工程師平均年薪約台幣四百萬元，但在當地還是招募困難，仍需要靠台灣外派工程師，因為美國競爭公司給的薪資更高。

台灣算是低薪還是高薪國家？近日立法院邀集相關部會就「如何改善受僱人員報酬占ＧＤＰ比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升我國勞工實質薪資」進行專題報告。立委質詢時表示，比起美日韓，台灣薪資在國內生產毛額ＧＤＰ的占比偏低；以二○二一年來說，台灣受僱人員報酬占ＧＤＰ比率為四十三％、美國五十三點五％、日本五十三點二％、韓國四十六點七％。立委質疑這是否代表企業沒有把盈餘合理分配給員工？

去年年底有一份「全球最富裕廿國」排名顯示，台灣排名世界第十二名，超越日、韓，台灣國民所得看似提高了，但所得分配過度往右傾斜，賺的錢資本家和冒險家贏者全拿，所以除了特別的公司，不管是藍領還是白領勞工在國際上還是處於相對低薪的狀態。既然台灣不算是高薪的國家，為何還有國際移工願意來台灣？當然是因為還有比台灣低薪的國家。

人力是生產要素之一，現代化的人力資源管理將人力視為一種資本（human capital），人有兩隻腳，是會自行國際移動的；因為薪資福利的差距，人才通常由開發中國家往已開發國家流動。過去最受移民嚮往的美國受益最大，是取得人才（brain gain）最多的國家，而開發中國家則相對屬於受害者，是人才流失（brain drain）的國家。受到高齡化及全球化影響，全球掀起對人才的爭奪，所以台灣有人才流入、也有人才流出，但是輸出輸入相減，台灣的人力資本是獲利還是損失？

要增加人力資本，跟財務管理一樣不外乎開源節流，招募外國人才是開源，但是如何減少本國人才外流？歸根結柢是要提升本國勞工的薪資水準。即便是以受僱於大公司為勞動市場主流的韓國，台灣受僱人員分得ＧＤＰ的比率仍比韓國低，可見台灣受僱勞工比韓國勞工處於社會的更底層。要避免本國人才流失的不二法門，就是提高本國各行各業的勞工薪資水準，具有國際競爭力的薪資才可能吸引更高水準的國際人才，否則國際人才的觸角更敏銳，有更好的國家可以選，幹嘛來台灣？