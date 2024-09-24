台灣經濟進入管制期？

上周的三件財經大事，極可能帶來台灣經濟發展方向的變動，但願是我杞人憂天。三件事分別是中央銀行重手打炒房、金管會嚴拒中信金併購新光金，及貼標台灣製造的呼叫器被以色列用作恐怖攻擊武器。

首先，在美國聯準會宣布大幅降息兩碼後，我國央行反其道而行，宣布提高存款準備率一碼。聯準會樂觀說明降息原因是通貨膨脹已接近可控範圍，各國似乎尚有疑慮，擔心是否景氣循環生變。央行的說法則是一方面國內物價上漲仍未達降息目標，另一方面收緊放款資金，再度祭出選擇性信用管制，打擊房地產投機炒作。

相對於美國聯準會謹守貨幣政策調控通膨的本職，我國央行始終特別重視房價上漲；前已發生「限貸令」的爭議，我原以為楊金龍總裁關心的是銀行資金的流動性與金融穩定，現在看來他念茲在茲的仍是房價。如果「限貸令」是因為銀行房貸已接近銀行法卅七之二條房貸上限，讓銀行有流動性不足的風險，那麼如今提高存款準備率減少放款，反而加劇銀行流動性問題。

楊總裁說明希望銀行能讓資金提供給更具生產性的資金需求者，作法卻是抽銀根減少可貸資金，效果並無選擇性；被打的不僅是炒房投機客，其他的資金需求者會一起被打，具生產性的產業也無法倖免。此次央行會議雖然上調今年經濟成長率，但明年的預測是低於今年的。如果央行貨幣緊縮不是為了通膨或景氣過熱，而是專為打壓房價，甚至不顧銀行流動性不足，那真是令人不解。

金管會銀行局發出對中信金併購新光金緩議的意見後，中信金理當檢討計畫缺失，由董事會討論如何因應。然而，銀行局立即再發訊息，直接制止再提併購計畫。副局長董政彰更放話：「監理機關無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心。」這些話著實讓我嚇一大跳。中信金究竟做了什麼「擾動市場秩序」的行為？金管會「無法容許」的標準是什麼？如果金管會不說清楚，那麼金融機構將來該如何適從？

根據新聞報導，董副局長在說完此話後，即被調升金管會檢查局局長。他是否會將「無法容許任何擾動市場秩序的行為」從被動審查變為主動檢查，所有的金融機構一定很想知道。如果新政府的官員當真以為市場秩序不容「任何擾動」，這將會使台灣金融界進入嚴格管制的局面。

再者，中東的地緣政治衝突對國人而言似乎很遙遠，卻因為黎巴嫩發生呼叫器爆炸，而讓台灣產品登上世界各國的新聞頭條。事件完整過程尚待調查，然而台灣製造的產品被利用為攻擊武器，勢必造成我國產品國際形象損傷，也可能引起供應鏈的層層安全品管成本大增。政府面對大量進出口產品的安全問題，亟需有適當的應變措施，恐怕是接下來的當務之急。

賴清德總統的新政府上任不到半年，是準備帶領台灣經濟進入管制時期，還是應該用心分辨一下，政府究竟應該管什麼？