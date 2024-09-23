美對2758號決議浪潮的戰略思考

在二○二一年十月美國副助理國務卿華自強公開指責中國不當使用聯合國大會二七五八號決議後，參議院隨即於隔年九月出現「台灣政策法」（未通過院會），要求行政部門釐清中國代表權問題，眾議院也在二○二三年七月的「台灣國際團結法」（參議院尚未審查），強調該決議主旨乃處理中國代表權問題，未涉及台灣參與聯合國相關組織。

既有華府起頭，對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）在今年七月台北年會通過「針對聯大二七五八號決議各國議會決議範本」。據此，澳洲和荷蘭的眾議院分別於八月及九月通過動議，呼應指出北京不應排除台灣參與聯合國或其他國際組織。美國副國務卿坎伯則再度於今年九月在眾議院稱，反對北京以此決議作為外交工具損及台灣國際參與，而且此決議未觸及台灣地位。

儘管台北長期面臨外部困境，欲積極利用此一契機尋求外交突破有其道理，不過，正如華府指北京將此決議作為外交工具，近期華府的作為又何嘗不是如此？

回顧歷史，美國國安顧問季辛吉於一九七一年密訪北京後，尼克森總統隨即於同年九月宣布「支持中華人民共和國加入聯合國並取得安理會席位」；聯合國大會於同年十月通過二七五八號決議，接受中華人民共和國政府為「中國在聯合國組織唯一合法代表」，且即便尚未與中華民國斷交，尼克森仍決定在一九七二年初正式訪問北京。荷蘭於同年五月將與北京關係升格為大使級，澳洲也在同年十二月宣布與北京建交。面對聯合國席位戰落敗引發的「斷交潮」，中華民國在一九七一年以五十五個邦交國，首次被北京的六十五個超越。

自一九七一年以來，北京長期公然以二七五八號決議作為打壓中華民國的外交工具，相關論述不斷重覆於其對外官方文書當中，迄今逾半世紀，美、荷或澳等幾無絲毫辯駁，最近他們的一些官員或國會議員又為何陡然覺醒？

關鍵或在於當前新冷戰之主要特徵，亦即灰色地帶；相較於美蘇全力避戰所共同構築之冷戰，當前美中不啻處於「不想戰又不願退」與「想戰又暫不敢戰」之間的微妙處境。隨著競爭持續且愈發多元，導致彼此敵意不斷累積堆高，兩者乃更積極測試並探知彼此態度底線。例如過去數年來美中一面在西太平洋強化軍事部署，同時又嘗試在外交、經濟和軍事各層面建立或恢復交流，看似避險，實則試探成分居多。

於此同時，法理戰成為另一個重要灰色地帶。如何細膩操作「台灣地位未定」此一中方最敏感之紅線議題，讓自己掌握輿論主動權與制高點，自然是華府思考核心。

北京的反制可見於俄羅斯總統普亭在今年五月訪中發布的聯合聲明，相較重申「恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式台獨」之慣用陳述，此次首度出現承認台灣是「中華人民共和國」不可分割一部分的說法，從某個角度來看，無異暗示北京以更清楚的紅線向美台施壓。

所謂法理之爭雖看似不過唇槍舌劍，毫無硝煙，但畢竟台灣地位乃北京無可退讓的底線，是否弄巧成拙反導致擦槍走火，在這波攻防當中必須多加關注。